Son dakika: Sinan Oğan'dan canlı yayında Ali Babacan'a gönderme: Neydi o AK Parti'de bakanlık da yapmıştı

Son dakika: 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak giren Sinan Oğan, yüzde 5,17'lik oy almıştı. İkinci turda Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan, TRT Haber canlı yayınında seçim ve gündemle ilgili açıklamalar yapıyor.

Oğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Burada sır olan hiç bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımızla hassasiyetlerimizi paylaştık. Kendisi de aynı hassasiyetleri paylaştığını ifade etti. Bir metin üzerinde çalışıldı. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu ifade etti. Asla bir pazarlık söz konusu olmadı. Konusunu açmadık bile. İnsanlar öyle senaryolar yazıyorlar ki duyunca hayal güçlerine şaşıyorum. Bir pazarlık görüşmesi değil geleceğe yönelik Türkiye'nin daha güçlendirilmesi. Türkiye'ye yönelik dış baskıların def edilmesi. Sayın Cumhurbaşkanı ile Türk cumhuriyetlerine dönük konuşmalarımız oldu. Türk devletleri ve Türk Devletleri Teşkilatı konuşuldu. Bir şeyin alınıp verilmesinden ziyade Türkiye'nin önümüzdeki 5 sene daha güçlü olabilmesi için neler yapılabilir, bizim ne katkımız olur bunlar konuşuldu. İnsanlar öyle inanılmaz şeyler yazıyorlar ki, duyunca bizim insanımızın nasıl hayal gücü var. Saçma sapan ne kadar senaryo var bu süre içinde gördük.

Bizim tarafımızdan destek açıklamasında bunlar tek tek sıralandı. Sayın Cumhurbaşkanı da bunları da tek tek ifade etti. Sığınmacıların insan hak ve özgürlükleri içinde bir plan dahilinde geri döndürülmesi konuşuldu. Bizim seçim boyunca ifade ettiğimiz bütün başlıklar konuşuldu. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından tek bir tanesine itiraz edilmedi.

"BU MİLLET İTTİFAKI'NA AÇIKÇA BİR MESAJIMIZDIR"

Anayasa'nın ilk 4 maddesi, 66. madde 'Sinan Bey bunlar sizin de kırmızı çizginiz olduğu kadar bizim de kırmızı çizgimizdir' dedi. 66. maddeyi niye oraya özellikle ifade ettik. Millet İttifakı'nda bir parti var. Neydi eskiden AK Parti'de bakanlık da yapmıştı. Çeyrek katkısı olmadan bir sürü milletvekili alan genel başkan neydi? Ali Bey, Ali Babacan'ın partisinden Millet İttifakı'na 66. maddeye yönelik baskı vardı. 'Biz 66. maddedeki Türklük tanımını oradan çıkaracağız' diye. Biz bunun altını çizmekle kimsenin 66. maddeye dokunamayacağının altını çizmiş olduk. Sayın Cumhurbaşkanı'nda da bu konuda hassasiyeti var, bizim de var. Bu Millet İttifakı'na açıkça bir mesajımızdı. Anayasa'nın 66. maddesi, ilk 4 maddesi. Kolay değil bunlara laf etmek. Bu maddelerin hepsi tek tek konuşuldu. Hepsinin üzerinde ortak bir fikre varıldı.

NE OLMUŞTU?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir canlı yayında Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a ikinci turda desteğini açıklayan ATA İttifakı Adayı Sinan Oğan ile ilgili, "Bu bir seçimlik adayların hep adını unutuyoruz ya. Neydi? Ha, Sinan Oğan" ifadesini kullanmıştı.

"HDP İLE YAN YANA GELMEM EŞYANIN TABİATINA AYKIRI"

Sinan Oğan açıklamalarına şöyle devam etti:

Sayın Kılıçdaroğlu çıktığı bir televizyon programında bize yönelik sözler söylemiş. Sayın Kılıçdaroğlu siz bugün 2. tura girme hakkını kazandıysanız Sinan Oğan sayesindedir. Biz seçimlere girmeseydik siz 2. tura kalamıyordunuz. Siz yeterince çalışmamışsınız. 2. tura da biz 5.2 oranında oy aldığımız için kalmış. Seçimi kazanmaya dair en ufak umudunuz varsa bizim sayemizdedir. Sayın Kılıçdaroğlu bize teşekkür etsin. 'Biz yapamadık Sinan Oğan ve ATA İttifakı yaptı' diye. Sayın Kılıçdaroğlu ile de görüştüm. Orada da hiçbir talebim olmadı. Şunları şunları verebiliriz dediler ama ben bir prensip ortaya koydum ilkelerimiz ortaya koydum. 'Siz bu seçimi nasıl kazanacaksınız?' dedim. Söyledikleri beni ikna etmedi. Orada kırmızı çizgimiz HDP idi. HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı. Bizi eleştiriyorlar. Ne yapsaydım, bir Türk milliyetçisi olarak HDP ile yan yana gelip kendimi mi inkar etseydim?

"ALİYEV BENİ ARAMAMIŞTIR, BİR MESAJ GELMEMİŞTİR"

Destek konusunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in araya girdiği iddialarıyla ilgili açıklama yapan Oğan "Bunu diyenler Türk milliyetçilerini ve İlham Aliyev'i tanımıyorlar. Sayın Aliyev'in başka işi mi yok Türki siyasetine karışacak. Kendisi, Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyor destekliyor. Karabağ'ın kurtarılmasında Türkiye'nin önemli rolü olduğunu söylüyor. Ama bu Türkiye'nin iç politikasına karışacağı anlamına gelmiyor. Sayın İlhan Aliyev beni aramamıştır, bir mesaj gelmemiştir. Asla böyle bir girişimde bulunacağı da asla aklımın ucundan geçmez.

"BİR TARAF YANLIŞ LİSTE YAPMIŞ"

20-21 yıllık iktidar karşısında parlamentoyu dahi alamamışsınız. Bu ülkede parlamento ve Cumhurbaşkanlığı'nın ayrı yerlerde olması ülkeyi krize götürür. Ben ülkemin krize girmesini, parlamentonun kilitlenmesini istemiyorum. Türk milliyetçisi olarak parlamentoyu alan tarafa destek vermekten daha normal bir şey olamaz. Bu ülkenin tek bir dakika dahi istikrarsızlığa tahammülü yoktur. Biz istikrara vurgu yaparak Cumhur İttifakı'na destek çağrısı yaptık. İstikrarın olmadığı yerde yaşanacak kriz hepimizi etkileyecek. Yani bir taraf yanlış liste yapmış, ödevini yapmamış parlamentoyu kaybetmiş. Hiç ağlamanın anlamı yok beni linç etmeyin. Yeterince çalışmayanları linç edin. 20 yılda iktidar yıpranır buna rağmen parlamentoyu kazanamadınız. Dost acı söyler açık söylüyorum siz vatandaşı ikna edememişsiniz.

ZAFER PARTİSİ'NİN MİLLET İTTİFAKI'NA DESTEĞİ

Sayın Özdağ başka bir karar verdi saygı duyuyorum. ATA İttifakı'nın 2 partisi ve Cumhurbaşkanı adayı olarak ben Sayın Erdoğan'ı destekliyoruz. Herkes bağımsız şekilde istediğini destekleyebilir. Biz Özdağ ile irtibat halindeyiz, görüşüyoruz, konuşuyoruz.

Sayın Davutoğlu ve Ali Babacan'ın bu konuda itirazları devam ediyor. İkisi de ikna edilebilmiş değil itiraz ediyorlar hala. HDP'nin itirazlarının perde arkasını konuşmuyorum bile.



