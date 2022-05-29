Son dakika: Şişli'deki katliamda yeni detaylar! Akademisyenler Beril Varol ve Ömer Akın'ı öldüren Yavuz Selim Bektaş’ın intihar notu ortaya çıktı

Son dakika: İstanbul Şişli'deki 4 katlı bir binanın en üst katından gelen silah sesleri sonrası 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Esrarengiz olayda sır perdesi ise kısa sürede aralanmıştı. Polisin yaptığı incelemede Yavuz Selim Bektaş'ın (34), eski kız arkadaşı Beril Varol (28) ve birlikte yaşadığı Ömer Akın'ı (29) öldürüp yaşamına son verdiği belirlendi.

BERİL VAROL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mühendis olan Beril Varol'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından dün ailesinin yaşadığı İzmir'e getirildi.

Hayatını kaybeden Beril Varol

Varol için Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Camii'nde öğlende cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Beril Varol'un ailesi, akrabaları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede baba Cüneyt Varol, taziyeleri kabul etti.

SON DAKİKA: ŞİŞLİ'DEKİ CİNAYETTE İNTİHAR NOTU ORTAYA ÇIKTI!

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre, olayla ilgili eski kız arkadaşını ve onun ev arkadaşı Ömer Akın'ı öldürüp intihar eden Yavuz Selim Bektaş'ın da bir intihar notu bıraktığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden Ömer Akın

"KURALIMA GÖRE YAŞAR KURALIMA GÖRE ÖLÜRÜM"

Bektaş'ın bıraktığın notta; "Hayat denilen sefil döngüye geldim. Yapmak istediklerimi yaptım, tatmak istediklerimi tattım.

"KALDI BİR İNTİKAMIM, ONU DA ALDIM İŞİM BİTTİ"

Yıkmak istediklerimi yıktım. Seveceğimi sevdim. Kaldı bir intikamım, onu da aldım işim bitti. Neyi bekleyim? Yalan ödüllere kanmam kimsenin yargısından korkmam.

Katil Yavuz Selim Bektaş

Kendi kurallarımla Yaşar kendi kurallarımla ölürüm. Başka huzur aramam" yazdığı görüldü.



