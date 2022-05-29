HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Şişli'deki katliamda yeni detaylar! Akademisyenler Beril Varol ve Ömer Akın'ı öldüren Yavuz Selim Bektaş’ın intihar notu ortaya çıktı

Son dakika: Şişli'deki katliamda yeni detaylar! Akademisyenler Beril Varol ve Ömer Akın'ı öldüren Yavuz Selim Bektaş’ın intihar notu ortaya çıktı

29.05.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Şişli'deki bir apartman dairesinde yaşanan korkunç olay Türkiye'yi dehşete düşürmüştü. Yavuz Selim Bektaş, eski kız arkadaşı akademisyen Beril Varol (28) ve onun ev arkadaşı akademisyen Ömer Akın'ı (29) öldürdükten sonra intihar etmişti. Polisin yaptığı incelemeler sonucunda Yavuz Selim Bektaş'ın intihar not ortaya çıktı. Bektaş'ın bıraktığı notta, "Kaldı bir intikamım onu da aldım" yazdığı öğrenildi.

Son dakika: Şişli'deki katliamda yeni detaylar! Akademisyenler Beril Varol ve Ömer Akın'ı öldüren Yavuz Selim Bektaş’ın intihar notu ortaya çıktı

Son dakika: İstanbul Şişli'deki 4 katlı bir binanın en üst katından gelen silah sesleri sonrası 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Esrarengiz olayda sır perdesi ise kısa sürede aralanmıştı. Polisin yaptığı incelemede Yavuz Selim Bektaş'ın (34), eski kız arkadaşı Beril Varol (28) ve birlikte yaşadığı Ömer Akın'ı (29) öldürüp yaşamına son verdiği belirlendi.

BERİL VAROL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mühendis olan Beril Varol'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından dün ailesinin yaşadığı İzmir'e getirildi.

3

Hayatını kaybeden Beril Varol

Varol için Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Camii'nde öğlende cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Beril Varol'un ailesi, akrabaları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede baba Cüneyt Varol, taziyeleri kabul etti.

ev

SON DAKİKA: ŞİŞLİ'DEKİ CİNAYETTE İNTİHAR NOTU ORTAYA ÇIKTI!

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre, olayla ilgili eski kız arkadaşını ve onun ev arkadaşı Ömer Akın'ı öldürüp intihar eden Yavuz Selim Bektaş'ın da bir intihar notu bıraktığı öğrenildi.

4

Hayatını kaybeden Ömer Akın

"KURALIMA GÖRE YAŞAR KURALIMA GÖRE ÖLÜRÜM"

Bektaş'ın bıraktığın notta; "Hayat denilen sefil döngüye geldim. Yapmak istediklerimi yaptım, tatmak istediklerimi tattım.

"KALDI BİR İNTİKAMIM, ONU DA ALDIM İŞİM BİTTİ"

Yıkmak istediklerimi yıktım. Seveceğimi sevdim. Kaldı bir intikamım, onu da aldım işim bitti. Neyi bekleyim? Yalan ödüllere kanmam kimsenin yargısından korkmam.

1

Katil Yavuz Selim Bektaş

Kendi kurallarımla Yaşar kendi kurallarımla ölürüm. Başka huzur aramam" yazdığı görüldü.

2

Şişli'deki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı! 'Gönül ilişkisi yoktu'Şişli'deki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı! 'Gönül ilişkisi yoktu'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kula'da katliam gibi kaza! Kula'da katliam gibi kaza!
Adana'da 'Sıkıysa Yakala' filmi gerçek oldu! Detaylar şoke ettiAdana'da 'Sıkıysa Yakala' filmi gerçek oldu! Detaylar şoke etti
Söylentiler bir ili harekete geçirdi! 21 yıl sır ortaya çıktıSöylentiler bir ili harekete geçirdi! 21 yıl sır ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Şişli son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'dan final sonrası Real Madrid'e gönderme!

Galatasaray'dan final sonrası Real Madrid'e gönderme!

Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle....

Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle....

Hindistan'dan Türkiye'ye buğday mı geliyor?

Hindistan'dan Türkiye'ye buğday mı geliyor?

SGK'dan herkesi ilgilendiren açıklama: Vatandaşları mağdur ettiği için değiştirildi

SGK'dan herkesi ilgilendiren açıklama: Vatandaşları mağdur ettiği için değiştirildi

Okul katliamı sonrası silah fuarı düzenlediler!

Okul katliamı sonrası silah fuarı düzenlediler!

Lüks araçları kurtarmak için seferber oldular

Lüks araçları kurtarmak için seferber oldular

İlginizi Çekebilir

Korku dolu anlar! Canlı yayında birden silah çekti

Korku dolu anlar! Canlı yayında birden silah çekti

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Öğretmen öğrencisiyle evinde cinsel ilişkiye girerken...

Öğretmen öğrencisiyle evinde cinsel ilişkiye girerken...

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.