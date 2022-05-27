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  4. Şişli'deki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı! 'Gönül ilişkisi yoktu'

Şişli'deki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı! 'Gönül ilişkisi yoktu'

27.05.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Şişli ilçesinden dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir evde 3 kişi ölü bulundu. Yapılan incelemede Yavuz Selim Bektaş adlı saldırganın, eski kız arkadaşı Beril Varol ile birlikte yaşadığı Ömer Akın'ı öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi. Ömer Akın’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na getirilirken olayla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Talihsiz gencin abisi, “Kardeşim ile Beril’in bir gönül ilişkisi bulunmuyordu. Onlar sadece ev arkadaşlığı yapıyordu” dedi. İşte olayın detayları!

Şişli’de bugün sabah saatlerinde Yavuz Selim Bektaş eski kız arkadaşı olan Beril Varol’un evine giderek eski kız arkadaşını ve ev arkadaşı olan Ömer Akın’ı vurarak aynı silahla intihar etti.

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Cinayetin yaşandığı evde yapılan incelemelerin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Adli Tıp Kurumuna kardeşinin cenazesini almak için gelen Gökhan Akın basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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'GÖNÜL İLİŞKİSİ YOKTU'

Akın, kardeşiyle Beril Varol arasında bir gönül ilişkisi bulunmadığını sadece ev arkadaşlığı yaptıklarını belirterek, “Herkes gibi bu sabah aldık haberi. Okuldan birisi kuzenimi arıyor. O da bana yazdı. Alelacele apar topar geldik. Sonra ben yolda internette gördüm böyle bir durum olduğunu. Kardeşimizi kaybettik. İkisi de öğretim üyesi. Sabah işe giderken ya adam kapıda bekliyordu yada zorla içeri girdi” dedi.

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'UZAKLAŞTIRMA KARARI YENİ BİTMİŞTİ'

Akın Beril Varol’un eski sevgilisi için aldığı uzaklaştırma kararının yeni bittiğini belirterek, “Yakın bir zamanda uzaklaştırma kararı almışlardı ama yakın bir zamanda o karar bitmiş. Akabinde bu süreçler nasıl gelişti bilmiyoruz ama komşulardan birileri polis polis diye bağırmış. O arada silah sesleri duyulmuş. Kapıyı da arkadan kilitleyip birde not bırakmış. Notta yaşadım mı yaşadım diye bir şey yazmış herhalde. Benim kardeşimle hiçbir gönül ilişkisi ya da bağı yok. Sadece ikisi de öğrenci sayılır akademisyenler ama asistan geçiyor. Biri İBB’de çalışıyor. Orası çok pahalı bir muhit olduğu için çocuklar okullarına yakın olsun diye evi ortak paylaşıyorlar. Sadece kirayı paylaşıyorlar başka aralarında hiçbir duygusal bağ yok. Konudan benim 7-8 ay önce haberim vardı. Uzaklaştırma kararı alırsanız tırsar bir şey yapamaz diye söylemiştim ki öylede oldu zaten. Uzaklaştırma kararı 3-4 ay önce bitmiş ve yeniletmemişler. Çocukta takılmış artık psikopat. Böyle çocuklarda yetiştiriyor anne babalar. Benim çocuğum kime zarar veriyor diye takip etmiyorlar. Benim kardeşim 29 yaşında ülkeye katkıyı sağlamak için elinden geleni yapan kendi tırnaklarıyla bir yerlere gelen bir çocuktu. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde hem asistanlık hem de doktorasını yapıyordu. Öğretmeniyle yurtdışında projelere gidiyordu. Hiç alakası olmayan bir cani yüzünden kardeşim öldü. Ateş düştüğü yeri yakıyor keşke olmasa hiçbir anne baba bunu yaşamasa. Ben abisiyim belki atlatabilirim ama annem nasıl atlatacak. Ben bir sabah çocuğumu öpmeden dışarı çıkamazken annem nasıl dayanacak bilmiyorum babam daha metanetliydi. Ne diyebilirim söylenecek bir şey yok. Kardeşim apolitik biriydi. Asla bir karıncayı bile incitecek bir çocuk değildi. Kızım amcasına aşıktı onu örnek alarak hayatını geçiriyordu” diye konuştu.

İHA

SON DAKİKA | Şişli'de Yavuz Selim Bektaş dehşet saçtı! Eski kız arkadaşı Beril Varol ve sevgilisi Ömer Akın'ı öldürüp intihar ettiSON DAKİKA | Şişli'de Yavuz Selim Bektaş dehşet saçtı! Eski kız arkadaşı Beril Varol ve sevgilisi Ömer Akın'ı öldürüp intihar etti


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cinayet İntihar Şişli
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