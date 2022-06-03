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SON DAKİKA! Son anketin sonuçları geldi! Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı sonuçlar

03.06.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Merakla takip edilen seçim anketlerine bir yenisi daha eklendi. Gezici Araştırma'nın yaptığı son ankette dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Vatandaşa "Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ayrıca "Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun ikinci tura kalması durumunda da kimse oy verirsiniz?" sorusu sorulurken, her iki ankette de çarpıcı cevaplar ortaya çıktı. İşte son anketteki sonuçlar...

SON DAKİKA! Son anketin sonuçları geldi! Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı sonuçlar

Son dakika: Siyasi partilerin 2023 hazırlıkları sürerken, araştırma şirketleri de sık sık yaptığı seçim anketleriyle vatandaşın nabzını ölçüyor. Mülteci konusu ve ekonomideki gelişmeler anket sonuçlarına da yansırken, Gezici Araştırma'nın paylaştığı son ankette de dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Vatandaşa sorulan sorulardan biri milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceği olurken, diğer soru ise cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasından kime oy vereceği oldu. İşte son anketin dikkat çeken sonuçları...

"YARIN SEÇİM OLSA KİME OY VERİRSİNİZ?"

Türkiye geneli 28-29 Mayıs 2022 tarihinde yapılan ankette vatandaşlara, "Yarın milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 35.4'ü AK Parti derken, CHP'nin oy oranı yüzde 26.7 oldu. Ankete göre HDP ve İYİ Parti yüzde 11.2 ile üçüncü sırada yer alırken, MHP ise yüzde 8.8'de kaldı.

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SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA... SÜRPRİZ SONUÇ

Diğer bir anketin sonucu ise Gezici Araştırma Müdürü Habertürk TV'de katıldığı programda açıkladı. Burada ise vatandaşlara, seçimin ikinci tura kalması durumunda kimse oy vereceği soruldu. Ankete göre vatandaşların yüzde 52.6'ı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ise yüzde 47.4 oldu.

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seçim anketi Recep Tayyip Erdoğan

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