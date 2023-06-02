Son dakika: Süper Lig'in iki devi, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istemedi! 5 saat süren toplantıda olay...

Son dakika haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çekiştiği zirve yarışında düğüm, 36. hafta maçlarıyla çözüldü. Sarı - kırmızılılar, konuk olduğu Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonun belli olmasının ardından Kulüpler Birliği Vakfı da bir araya geldi.

Maslak'ta gerçekleştirilen toplantıya uzun bir aranın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da katılım gösterdi.

Yaklaşık 5 saat süren zirvede 22-23 Haziran'da yapılacak olan TFF Başkanı seçimiydi.

Sabah'ın haberine göre kulüpler, adaylığını açıklayan mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'ye destek verilip verilmeyeceği konusunda tartıştı.

Çoğunluk; Büyükekşi'nin devam etmesi yönünde oy kullanırken, imza toplandığı da bildirildi. Ancak Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yanı sıra iki Anadolu ekibinin bu karara karşı çıktığı kaydedildi.

Siyah - beyazlılar, ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarının geçersiz sayılması için başvuruda bulunmuş ancak veto edilmişti. Fenerbahçe ise kaçan şampiyonluğun sorumlusu olarak federasyonu görmüştü.

Toplantıda bir mutabakata varılamazken, önümüzdeki hafta bir zirvenin daha yapılacağı ifade edildi.

