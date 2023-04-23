SON DAKİKA | TEM’de feci kaza! Servis minibüsü şarampole yuvarlandı... Bayram tatili için yola çıkmışlardı, yaralılar var

Son dakika: Feci kaza, sabah saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Maşukiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu’dan İstanbul’a seyir halinde olan G.H. idaresindeki minibüs, TEM Otoyolu Kartepe geçişinde şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen minibüs, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

YOLCULAR ARAÇTA SIKIŞTI

Kaza sebebiyle yolcular araçta sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Kocaeli’den ve Sakarya’dan çok sayıda itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yolcuları çıkarmak için çalışma başlattı.

13 KİŞİ YARALANDI

Yolcular, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan 13 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yolcuların akraba oldukları, bayram tatili için Ordu’dan İstanbul’a gittikleri öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

