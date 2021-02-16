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  4. Son Dakika: TEM otoyolunda trafik durdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

Son Dakika: TEM otoyolunda trafik durdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

16.02.2021 13:47 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul çıkışında Tem otoyolu Tuzla mevkiinde trafik kilitlendi. Kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, yoğun trafik havadan görüntülendi.

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden havaların ardından beklenen kar yağışı gerçekleşiyor. Cumartesi günü gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren ve haftanın ikinci günü itibariyle artarak devam eden kar, Anadolu Yakasında etkili olmaya devam ediyor. Etkili bir şekilde yağan kar vatandaşları mutlu etse ve enfes manzaralar oluştursa da hayata olumsuz etkileri de oldu. İstanbul'da sürücüler zor anlar yaşarken, yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul çıkışında Tem otoyolu Tuzla mevkiinde trafik kilitlendi. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Öte yandan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.

(İHA)

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