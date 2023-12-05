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  4. Son dakika | TikTok'taki uygunsuz içeriklere göz açtırılmıyor! Son 6 aydır mercek altında... Bakan Yerlikaya istatistikleri açıkladı

Son dakika | TikTok'taki uygunsuz içeriklere göz açtırılmıyor! Son 6 aydır mercek altında... Bakan Yerlikaya istatistikleri açıkladı

05.12.2023 10:45 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Son günlerde sık sık müstehcen görüntülerle gündeme gelen sosyal medya platformu TikTok mercek altında! Son 6 ayda uygunsuz içerikler paylaşan hesap yöneticileri hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan önemli mesajlar geldi. Yerlikaya ayrıca uyuşturucuyla mücadelede kullanılan NARVAS sistemiyle ilgili konuşurken ocak ayını işaret etti.

Son dakika | TikTok'taki uygunsuz içeriklere göz açtırılmıyor! Son 6 aydır mercek altında... Bakan Yerlikaya istatistikleri açıkladı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) basın toplantısında son gelişmeleri aktardı. Uyuşturucu satıcılarından sosyal medyadaki uygunsuz paylaşımları yapan hesap yöneticilerine ve kaçak göçmenlere son 180 günde yapılan operasyonlar hakkında bilgiler veren Yerlikaya'nın tefecilere yönelik verdiği mesaj da dikkat çekti.

TİKTOK'TA UYGUNSUZ İÇERİK PAYLAŞANLAR İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

  • TikTok'ta müstehcen içerikler oluşturup canlı yayında gelir sağlayan, çevrimiçi çocuk istismarı paylaşan hesap yöneticileri hakkında işlem yapıyoruz. Son 6 ayda bu tür içeriklere sahip 1332 hesap yöneticisinden 13'ü tutuklandı, 14 şahsın sınır dışı işlemleri başlatıldı, 48'i hakkında adliye kontrol kararı verildi.

NARVAS OCAK AYINDA 81 İLDE YAYGINLAŞIYOR

  • NARVAS'la (Narkotik Vaka Analiz Sistemi) bütün ihbarları doğru kabul ediyoruz. NARVAS kapsamında 30 büyükşehirimizde bir ay içerisinde, kasım ayında, 9675 ihbar alındı. Bunun 3945'i sadece İstanbul'da. Aynı dönemde NARVAS kapsamında 59 bin şahıs sorgulandı. NARVAS'ı 1 Ocak 2024 itibarıyla 81 ilimizde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Zehir tacirlerine hayatı zehir etmeye kararlıyız. Gölge gibi takiplerindeyiz. Nefeslerini kesip adalete teslim etmeye kararlıyız.

  • Son 180 günde 132 bin 537 uyuşturucu operasyonu yapıldı. 15 bin 280 kişi tutuklandı.

  • Bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik bin 973’ü şehir, 11 bin 668’i kırsalda olmak üzere, toplam 13.641 operasyon yapıldı. Terörün finansmanına yönelik gerçekleştirilen 115 operasyonda, 647 şüpheli gözaltına alınırken 106 kişi tutuklandı. 16 milyon 392 bin TL ele geçirildi.

TEFECİ VE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONLARI

  • 3 bin 801 operasyonda, 173 bin 550 kaçak göçmen yakalandı. Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 237 bin 585. İkamet izniyle kalanlar 1 milyon 113 bin 761, 106 bin göçmenin sınırdan geçişi engellendi.

  • Operasyonlarına aralıksız devam ettiğimiz bir başka alan ise tefeciler. Halkımızı sömüren bu kişilere de asla göz açtırmayacağız. Son 180 günde tefecilere yönelik 352 operasyon düzenlendi. Bu operasyondan sonra 857 şahıs gözaltına alındı, 125 şahıs tutuklandı.

191 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

  • Son 180 günde organize suç örgütlerine yönelik 593 operasyonda 4 bin 303 şüpheli gözaltına alındı. Bin 304’ü tutuklanırken 876’sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Toplam 191 organize suç örgütü çökertildi. Bunların 173’ü organize, 9’u narkotik, 9’u siber suç örgütüydü. Yine bu suç örgütlerinin; 4’ü uluslararası, 25’i ulusal, 138’i yerel, 24’ü ise bölgeseldi.
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Ali Yerlikaya
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