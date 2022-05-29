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Son dakika: Koronavirüs vaka sayısı belli oldu! Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

29.05.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeler duyuruldu. 29 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu belli oldu. Son 24 saatte Türkiye'de 864 kişi koronavirüse yakalandı, 2 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan üç gün üst üste koronavirüs vaka sayısının 1000'in altında olması sebebiyle, toplu taşımada uygulanan maske takma zorunluluğu kalktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Koronavirüs vaka sayısı belli oldu! Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada günlük koronavirüs vaka sayısının 3 gün üst üste 1000’in altında olması halinde toplu taşıma araçlarındaki maske zorunluluğunun kaldırılacağını duyurmuştu. Bakan Koca, 22 Mayıs pazar günü 905 olarak açıklanan vaka sayılarının ardından yaptığı açıklamada “Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!” ifadelerini kullanmıştı. Son 2 gündür vaka sayısı yeniden binin altında kalmıştı. Türkiye’de gözler vaka sayısının 29 Mayıs Pazar günü kaç olacağına çevrilmişti. Kritik haber geldi ve Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 29 Mayıs’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 864 vaka tespit edildi. Buna göre toplu taşımada uygulanan maske takma zorunluluğu kalktı.

İşte güncel koronavirüs tablosu:

29MAY

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!"

"Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz."

28 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

28may

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı
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