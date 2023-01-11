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SON DAKİKA: Trabzonspor'dan Abdullah Avcı için resmi açıklama geldi! Başkan Ahmet Ağaoğlu kararını açıkladı

11.01.2023 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Karadeniz ekibi bu sezon beklentilerin altında kalırken, özellikle son hafta oynanan 5-0'lık Alanyaspor mağlubiyeti sonrası işler karışmıştı. Bordo-mavililer'de teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla ayrılık sinyali verirken, başkan Ahmet Ağaoğlu konuyla ilgili ilk kez konuştu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Trabzonspor'dan Abdullah Avcı için resmi açıklama geldi! Başkan Ahmet Ağaoğlu kararını açıkladı

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da bu sezon işler pek de istenildiği gibi gitmiyor. Karadeniz ekibi geride kalan 18 haftada topladığı 29 puanla 6. sırada yer alırken, son oynanan Alanyaspor karşılaşmasında alınan 5-0'lık mağlubiyet camiayı oldukça üzmüştü.

Mücadelenin ardından Abdullah Avcı verdiği röportajda "Aslında oyunun ilk 13 dakikası planımızı çok iyi uyguladık ve 13 dakikada net üç pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Büyük takımlar bunları gole çevirmeli. Bugün kalemize gelen 6 topun 5'i gol oldu. Hastalıklı ve geçici olmayan bir durum var gibi duruyor." derken, bu sözler ayrılık sinyali olarak nitelendirilmişti.

Konuyla alakalı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu yaptığı açıklamada teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya geldiklerini belirterek, "Alınacak tedbirleri, yapılacak olan çalışmaları, çözüm önerilerini birlikte değerlendirdik" dedi.

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"HOCAMIZA GÜVENİYORUZ"

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Son hafta alınan saha sonuçları ve ileriye dönük olarak kısa ve orta vadede yapacakları çalışmalar ile alacakları önlemler konusunda geniş kapsamlı bir değerlendirmede bulunduklarını vurgulayan Ağaoğlu, "Alınacak tedbirleri, yapılacak olan çalışmaları, çözüm önerilerini birlikte değerlendirdik. Kamuoyunun da bundan herhangi bir endişesi, şüphesi olmasın. Her zamanki gibi takımımıza, hocamıza güveniyoruz."

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TARAFTARA TEŞEKKÜR

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Taraftarımıza göstermiş olduğu sabırdan dolayı teşekkür ediyoruz. Saha sonuçlarının onları hepimizden fazla üzdüğünü biliyoruz. Göstermiş oldukları destekten dolayı taraftarlarımıza, camiaya minnettarız. Onların desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olacak."


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