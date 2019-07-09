MAGAZİN

Son dakika: Türk rock müziği grubu "Mavi Işıklar"ın kurucularından Nejat Toksoy hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.07.2019 18:07 | Son Güncelleme

Türk rock müziği grubu "Mavi Işıklar"ın kurucularından olan ve solistliğini yapan Nejat Toksoy 73 yaşında yaşamını yitirdi.

Son dakika: Türk rock müziği grubu "Mavi Işıklar"ın kurucularından Nejat Toksoy hayatını kaybetti

Mavi Işıklar grubunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Solistimiz Nejat Toksoy'u kaybettik. Çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.

Kanserle mücadele eden ve 11 Mayıs'ta yoğun bakıma alındığı duyurulan Toksoy için sanatçı dostları taziye mesajları yayınladı.

Toksoy'un naaşı 10 Temmuz'da Şakirin Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

7 EYLÜL 1964 TARİHİNDE KURULDU

Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Mikrofon yarışmasına katılarak meşhur olan "Mavi Işıklar" isimli Türk rock müziği grubu 7 Eylül 1964 tarihinde kuruldu.

Nejat Toksoy'un yanı sıra Çetin Yavuzdoğan, Metin Yavuzdoğan, Cihat Günaydın ve Zamir Manisa gibi isimlerin yer aldığı grup, "Helvacı Helva", "Çayır Çimen Geze Geze" ve "İyi Düşün Taşın" şarkılarıyla tanındı.

Üyeleri zamanla değişen ve 1990'lı yıllarda tekrar bir araya gelen grup, 2011 yılında bir dizide "İyi Düşün Taşın" şarkısına yer verilmesiyle de gündeme gelmişti. (AA)

Gören telefonuna sarıldı! Temmuz ayında şaşırtan manzaraGören telefonuna sarıldı! Temmuz ayında şaşırtan manzara
Kalça dansıyla sahneye damga vurduKalça dansıyla sahneye damga vurdu
Cenk Eren'den Selda Bağcan sürpriziCenk Eren'den Selda Bağcan sürprizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nejat Toksoy mavi ışıklar Nejat Toksoy hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Almanya'daki Diyanet Merkezi'nde alarma geçildi! İhbar geldi...

Almanya'daki Diyanet Merkezi'nde alarma geçildi! İhbar geldi...

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Düşük not veren profesöre hapis cezası

Düşük not veren profesöre hapis cezası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Hande Erçel'in son hali şaşırttı!

Hande Erçel'in son hali şaşırttı!

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aleyna Tilki kalça dansıyla sahneye damga vurdu

Kalça dansıyla sahneye damga vurdu

Cenk Eren'den Selda Bağcan sürprizi

Cenk Eren'den Selda Bağcan sürprizi

Deniz Seki kardeşiyle düet yaptı

Deniz Seki kardeşiyle düet yaptı

Aydilge yeni klibi için 50 yıl öncesine gitti

Aydilge yeni klibi için 50 yıl öncesine gitti

Mustafa Sansal iddialara sessiz kalamadı!

Mustafa Sansal iddialara sessiz kalamadı!

Şahan Gökbakar harekete geçti!

Şahan Gökbakar harekete geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.