Mavi Işıklar grubunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Solistimiz Nejat Toksoy'u kaybettik. Çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.

Kanserle mücadele eden ve 11 Mayıs'ta yoğun bakıma alındığı duyurulan Toksoy için sanatçı dostları taziye mesajları yayınladı.

Toksoy'un naaşı 10 Temmuz'da Şakirin Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

7 EYLÜL 1964 TARİHİNDE KURULDU

Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Mikrofon yarışmasına katılarak meşhur olan "Mavi Işıklar" isimli Türk rock müziği grubu 7 Eylül 1964 tarihinde kuruldu.

Nejat Toksoy'un yanı sıra Çetin Yavuzdoğan, Metin Yavuzdoğan, Cihat Günaydın ve Zamir Manisa gibi isimlerin yer aldığı grup, "Helvacı Helva", "Çayır Çimen Geze Geze" ve "İyi Düşün Taşın" şarkılarıyla tanındı.

Üyeleri zamanla değişen ve 1990'lı yıllarda tekrar bir araya gelen grup, 2011 yılında bir dizide "İyi Düşün Taşın" şarkısına yer verilmesiyle de gündeme gelmişti. (AA)

