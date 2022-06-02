HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Türkiye-ABD hattında kritik görüşme! Ankara'dan net 'Suriye' mesajı

Son dakika: Türkiye-ABD hattında kritik görüşme! Ankara'dan net 'Suriye' mesajı

02.06.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Türkiye'nin, ABD'ye Suriye'de gerekli tedbirleri almakta kararlı olduğu bildirildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ile yaptığı telefon görüşmesinde, terör örgütü PKK/YPG/PYD konusunda, Ekim 2019'da ABD ve Rusya Federasyonu ile varılan mutabakatlardaki hükümlerin bugüne kadar yerine getirilmediğini hatırlattı. İşte haberin detayları...

Son dakika: Türkiye-ABD hattında kritik görüşme! Ankara'dan net 'Suriye' mesajı

Son dakika haberi... Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'a Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı gereken tedbirleri almayı sürdüreceğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Hatay'ı ziyaret eden Thomas-Greenfield ile telefonda görüştü.

NET MESAJ

Görüşmede Daimi Temsilci Thomas-Greenfield'in, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir askeri operasyon gerçekleştirmesinden kaygı duyduklarını belirtmesi üzerine Önal, PKK/YPG/PYD terör örgütünün sadece Suriye'nin toprak bütünlüğüne değil, Türkiye'nin ulusal güvenliğine de varoluşsal tehdit teşkil ettiğini, Ekim 2019'da ABD ve Rusya Federasyonu ile varılan mutabakatlardaki hükümlerin bugüne kadar yerine getirilmediğini bildirdi.

Önal ayrıca Thomas-Greenfield'a son dönemde bu bölgeden Türkiye'ye yönelik terörist tehdidinin daha da arttığını, güvenlik güçlerine, sivilleri ve Türkiye'nin sınırları içini de hedef alan bu saldırılara ve bölücü gündemin ilerletilmesine Türkiye'nin kayıtsız kalmasının beklenemeyeceğini, Türkiye'nin hayati milli güvenlik çıkarlarını tehdit eden terör örgütlerine karşı gereken tedbirleri almayı sürdüreceğini ifade etti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köprüde korku dolu anlar! Peş peşe bayıldılarKöprüde korku dolu anlar! Peş peşe bayıldılar
İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! 'Ağlatacağız' İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! 'Ağlatacağız'
Erdoğan'ın sözleri sonrası bomba yorum: "Erken seçim kapıya dayandı"Erdoğan'ın sözleri sonrası bomba yorum: "Erken seçim kapıya dayandı"
Anahtar Kelimeler:
suriye Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gözler, Tel Rıfat ve Münbiç'e çevrildi! Erdoğan'ın açıklaması sonrası bölgeden sıcak görüntüler

Gözler, Tel Rıfat ve Münbiç'e çevrildi! Erdoğan'ın açıklaması sonrası bölgeden sıcak görüntüler

Yayıncı kuruluş sonunda belli oldu!

Yayıncı kuruluş sonunda belli oldu!

Tanga iç çamaşırıyla poz verdi! Fazla erotik bulundu

Tanga iç çamaşırıyla poz verdi! Fazla erotik bulundu

Erdoğan duyurdu! Öğrencilere ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan duyurdu! Öğrencilere ücretsiz dağıtılacak

Akşener önce dinledi, sonra şaşkına döndü! 'Bunu yayınlayabilir miyim?'

Akşener önce dinledi, sonra şaşkına döndü! 'Bunu yayınlayabilir miyim?'

İlginizi Çekebilir

Aleyna Kalaycıoğlu itirafı! "Başım çok yandı"

Aleyna Kalaycıoğlu itirafı! "Başım çok yandı"

Reddedilmeyi kaldıramamış! 1 yıl sonra öyle bir şey yaptı ki...

Reddedilmeyi kaldıramamış! 1 yıl sonra öyle bir şey yaptı ki...

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Herkes çöpe atıyor, siz atmayın! Mucizevi faydası için...

Herkes çöpe atıyor, siz atmayın! Mucizevi faydası için...

Canan Karatay, 'Pandemisi var, konuşulmuyor' diyerek uyardı!

Canan Karatay, 'Pandemisi var, konuşulmuyor' diyerek uyardı!

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.