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SON DAKİKA: Türkiye bu olayı konuşuyor! Gündemi sarsan KPSS iddialarının ardı arkası kesilmiyor: 'Bin dolar karşılığında...'

03.08.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite eğitimlerini tamamladıktan sonra devlet içinde memuriyet kazanmak için mücadele eden bir milyonu aşkın kişinin katıldığı KPSS'deki iddialar ortalığı karıştırdı! ÖSYM, önce şikayetlerin araştırıldığını iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü görevden aldı. KPSS'deki kopya iddialarıyla ilgili CHP'den çarpıcı 'bin dolar' iddiası geldi.

SON DAKİKA: Türkiye bu olayı konuşuyor! Gündemi sarsan KPSS iddialarının ardı arkası kesilmiyor: 'Bin dolar karşılığında...'

Son dakika haberi... Pazar günü gerçekleşen KPSS'de Genel Yetenek bölümündeki bazı soruların önceden başka platformlarda görülmesinin ardından çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavlarında sorduğu bazı sorularla gerçek sınavda çıkan soruların bazılarının şıklarına kadar aynı olduğu ortaya çıktı. Bu yaşananların ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı.

SON DAKİKA: CHP'DEN ÇOK KONUŞULACAK İDDİA! 'BİN DOLARA SATILDI'

KPSS'deki soruların daha önce başka bir yayınevi tarafından deneme sınavlarına koyulmasının ardından CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'den yeni bir iddia geldi. Antmen; konuyla ilgili ekran görüntülerini T.B.M.M'ye taşıdı.

CHP'li vekil 2022 KPSS sorularından bazılarının sınavdan önce internette bin dolar karşılığında satıldığını iddia etti! Sözlerine şöyle devam eden Mersin vekili Alpay Antmen: 'Karanlık internet sitelerinde 1000 dolar karşılığında soruların satıldığı doğru mudur? Doğruysa şu ana kadar kaç kişinin bu soruları satın aldığı belirlenmiştir? Konuyla ilgili araştırma yapılacak mı?'

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TEK BİR EVLADIMIZIN MAĞDUR OLMASINA MÜSAADE ETMEYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: '2022 KPSS ile ilgili incelemeler devam ediyor. Veriler titizlikle değerlendirilecek. Gerekli adımlar atılacak. Bir evladımızın bile mağdur olmasına asla müsaade etmeyeceğiz.'

SON DAKİKA | KPSS'deki kopya iddiaları gündem olmuştu! Resmi Gazete'de yayımlandı, ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındıSON DAKİKA | KPSS'deki kopya iddiaları gündem olmuştu! Resmi Gazete'de yayımlandı, ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı


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