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  4. SON DAKİKA | KPSS'deki kopya iddiaları gündem olmuştu! Resmi Gazete'de yayımlandı, ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı

SON DAKİKA | KPSS'deki kopya iddiaları gündem olmuştu! Resmi Gazete'de yayımlandı, ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı

03.08.2022 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Geçtiğimiz pazar günü yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili sosyal medyada yer alan iddialar sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | KPSS'deki kopya iddiaları gündem olmuştu! Resmi Gazete'de yayımlandı, ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı

Son dakika haberi... KPSS sorularında benzerlik iddialarıyla gündeme gelen ÖSYM ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı. KPSS'de çıkan soruların daha önce başka yerlerde çıktığı iddia edilmişti. İşte son dakika haberinin detayları...

resmi

Geçtiğimiz Pazar günü yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili benzer soru iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Sosyal medyada birçok kullanıcı, soruların sınavdan önce bir yayınevi tarafından yayımlandığını iddia etmişti.

CUMHURBAŞKANI, DEVLET DENETLEME KURULUNA TALİMAT VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermişti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS talimatı! Devlet Denetleme Kurulu soruları inceleyecekSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS talimatı! Devlet Denetleme Kurulu soruları inceleyecek

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Gündüz saatlerinde ÖSYM'den yapılan açıklamada sınavın güvenli biçimde gerçekleştirildiğine değinilerek "İddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır" denilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM halis aygün
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