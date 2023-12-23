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  4. Son dakika: Türkiye şehitlerine ağlıyor! 6 kahraman askerimizin kimlikleri belli oldu! Yürek yakan detaylar ortaya çıktı…

Son dakika: Türkiye şehitlerine ağlıyor! 6 kahraman askerimizin kimlikleri belli oldu! Yürek yakan detaylar ortaya çıktı…

22.12.2023 22:06 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin yaralandığını duyurmuştu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 askerimizin daha kurtarılamayarak şehit olduğu açıklandı. Açıklamada 7 teröristin ise etkisiz hale getirildiği belirtildi. Öte yandan 6 ile şehit ateşi düşerken yürek yakan detaylar da ortaya çıktı.

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda 3 askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin yaralandığını bildirmişti. Bakanlık tarafından yapılan son açıklamada ise, hastaneye kaldırılan yaralı askerlerimizden 3'ünün kurtarılamayarak şehit olduğu bilgisi verildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Irak’ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3’ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7’ye yükselmiştir. Operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz.

İZMİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Teğmen Ramazan Günay, şehit oldu. Bekar olduğu öğrenilen Şehit Ramazan Günay'ın acı haberi, İzmir'in Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde oturan annesi Firdes ve babası Ahmet Günay'a sağlık ekipleri eşliğinde askeri yetkililer tarafından verildi. Şehit ailesinin evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi duyanlar ise taziyeye koştu.

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Şehit Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın cenazesinin memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verileceği öğrenildi.

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ŞEHİT SERİNKAN'IN 2 ÇOCUĞU VARDI

Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan’ın acı haberi, Denizli'nin Tavas ilçesi Yorga Mahallesinde yaşayan baba Ali ile anne Rabia Serinkan ve Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde yaşayan 2 çocuk annesi eşi Çilem Serinkan’a yetkililer tarafından verildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri her iki bölgeye de Türk bayrakları asarken, acı haberi duyanlar, taziyeye koştu.

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Öte yandan, Şehit Mehmet Serinkan’ın ağabeyi Hüseyin Serinkan’ın da 2016 yılında Suriye’de teröristlerle çıkan çatışmada gazi olduğu öğrenildi.

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ŞEHİT YAZICI 4 AY ÖNCE EVLENMİŞ VE EŞİ HAMİLE

Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın acı haberi, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan eşi Seda Yazıcı, annesi Miyase ve kardeşlerine İlçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Esat Can Öztürk tarafından verildi.

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Acı haberle büyük üzüntü yaşayan aile, taziyeleri kabul etti. Şehit Yazıcı’nın 11 kardeşten 9’uncusu olduğu öğrenilirken, 4 ay önce evlendiği ve eşinin 3 aylık hamile olduğu belirtildi. Şehidin cenazesinin memleketi Gümüşhane’nin Şiran ilçesi Telme köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, şehit oldu. Karaca'nın acı haberi, Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Zahide ve Ahmet Karaca çiftinin 7 çocuğundan biri olan Yasin Karaca'nın memleketinde bugün son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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ŞEHİT TAŞKIN'IN SÖZLERİ YÜREKLERİ BURKTU

Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) acı haberi Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan aileye ulaştı. İlçe Kaymakamı Erkan Savar, Alacakapı Mahallesinde bulunan aileye acı haberi ulaştırırken şehidin anne ve babasının Umre için Mekke'de oldukları öğrenildi. Geçtiğimiz yıl göreve başladığı belirtilen şehidin bir kardeşinin de TSK'da görevli olduğu öğrenildi. Aslen Bingöl'ün Karlıova ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehidin cenazesi ise Malatya'nın Battalgazi ilçesinde defnedilecek.

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Acı haberi duyan şehidin yakınları gözyaşlarına boğulurken sokak itfaiye ekiplerince Türk bayrakları ile donatıldı. Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın bir süre önce sosyal medya hesabında yayınladığı “şehit olursam bunu paylaşın” ifadesi ise yürekleri buruktu.

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ŞEHİT ERENOĞLU TEDAVİSİNİN ARDINDAN TEKRAR GÖREVİNE DÖNMÜŞ

Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun şehadet haberi, Sinop’un Boyabat ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Evli ve iki çocuk babası Erenoğlu'nun Yeşilyurt köyündeki babaevine gelen askeri ve mülki yetkililer, aileye şehadet haberini iletti.

Şehadet haberinin duyulmasının ardından Erenoğlu ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri, evin önünde toplanarak aileye taziyelerini sundu.

Vali Mustafa Özarslan da şehadet haberinin verilmesinin ardından fenalaşan ve sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şehit ailesini ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu.

Bu arada şehit Erenoğlu'nun geçen yıl Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralandığı ve tedavisinin ardından tekrar görevine döndüğü öğrenildi.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Boyabat ilçesi Yeşilyurt köyünden Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'na Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
şehit Pençe Kilit Operasyonu
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