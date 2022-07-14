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Son dakika: Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü, çiftlikte öldürülmüştü! Çifte cinayette yeni detay

14.07.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan çiftlikte bıçaklanarak öldürüldü. Arıkan'a ait çiftlikte yaşanan vahşet Türkiye'nin gündemine otururken, çifte cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre Arıkan'ın, dershaneler konusunda tehdit aldığı öne sürüldü...

Son dakika: Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü, çiftlikte öldürülmüştü! Çifte cinayette yeni detay

Son dakika haberi: Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in, Gelibolu'daki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmesi gündeme oturdu. Olay sonrası Arıkan ve Eker'in yakınları gözyaşı dökerken, çifte cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı...

BAYRAMDAN 1 GÜN ÖNCE GELDİ

Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli Köyü'nde önceki gece meydana gelen korkunç olayda iddialara göre Nazmi Arıkan, yaklaşık 5 yıl önce 500 dönüm üzerindeki arazisine büyük ve küçükbaş hayvan çiftliği kurdu. 30'a yakın çalışanının bulunduğu çiftlikte kendisine de müstakil bir ev yaptıran Arıkan, hafta sonları çiftlikte vaktini geçiriyordu. Arıkan, şoförü Şerif Eker ile birlikte bayramdan bir gün önce çiftliğe geldi.

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VAHŞET SABAHA KARŞI YAŞANDI

Gece geç saatlerde veterineri ve şoförü Şerif Eker ile birlikte yemek yiyen Arıkan, saat 00.00 sularında uyumak için odasına çekildi. Veteriner çiftlikten ayrılırken şoförü Eker ise kendi odasına geçti. Ancak sabaha karşı eve giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Arıkan ve Şerif Eker'i bıçaklayarak öldürüp evden ayrıldı. Ertesi gün Arıkan ve Eker'den haber alamaya çalışanları, çiftlik evine gitti.

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ÇALIŞANLAR BULDU

Arıkan ve şoförü Şerif Eker'i kanlar içinde bulan çalışanlar, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma olay yeri inceleme ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Arıkan ile Eker'in defalarca bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Son dakika: Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü bıçaklanarak öldürüldü! İlk bilgilere ulaşıldı: Gece saatlerine kadar...Son dakika: Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü bıçaklanarak öldürüldü! İlk bilgilere ulaşıldı: Gece saatlerine kadar...

"SEVİLEN BİRİSİYDİ"

Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in cesetleri, otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Köy Muhtarı Ali Yıldırım yaptığı açıklamada, 10 yıldır bölgede bazı tarım arazilerini satın alan Arıkan'ın çevrede sevilen birisi olduğunu söyledi. Arıkan'ın insanlara, köye çok faydasının dokunduğunu belirten Yıldırım, "Olay gece saatlerinde olmuş. Nazmi hocanın gece 24.00'e kadar telefon görüşmeleri varmış. Gündüz çiftlik çalışanları Nazmi hocanın öğlen 12.00'ye kadar dışarı çıkmadığını fark edince gidip bakıyorlar. Baktıklarında o kötü manzarayla karşılaşıyorlar. İkisini de yerde yatar vaziyette görüyorlar" dedi.

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TEHDİT İDDİASI

Sabah'ta yer alan habere göre, Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken yakınlarının verdiği ilk bilgiye göre Arıkan'ın dershaneler nedeniyle uzun süredir tehdit edildiği ileri sürüldü. Öte yandan olay yerinden ve Gelibolu merkezde yapılan kamera görüntüleri incelemesinde bir kişinin otobüsle şehre geldiği ve köye gittiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet nazmi arıkan fen bilimleri
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