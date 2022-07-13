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  4. Son dakika: Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü bıçaklanarak öldürüldü! Çiftliğini basıp...

Son dakika: Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü bıçaklanarak öldürüldü! Çiftliğini basıp...

13.07.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi Arıkan Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftliğinde öldürüldü. Bıçaklı saldırıya uğrayan Arıkan'ın şoförü de saldırı da hayatını kaybetti. Jandarma olayın sorumlularını yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika: Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü bıçaklanarak öldürüldü! Çiftliğini basıp...

Son dakika: Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. Saldırının çiftliğin basılarak gerçekleştirildiğini düşünen ekipler soruşturma başlattı.

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ÇALIŞANLARI HABER ALAMADI

İlçeye bağlı Karainebeyli köyünde küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliği bulunan Arıkan'dan haber alamayan çalışanları, çiftlik evine gitti. Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cansız bedenlerini bulan çalışanlar, durumu jandarmaya bildirdi.

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BIÇAKLI SALDIRI

Olay yerine gelen jandarma olay yeri inceleme ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Arıkan ile Eker'in bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in cesetleri, otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KÖY MUHTARI: SEVİLEN BİRİSİYDİ

Köy Muhtarı Ali Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 yıldır bölgede bazı tarım arazilerini satın alan Arıkan'ın çevrede sevilen birisi olduğunu söyledi.

Arıkan'ın insanlara, köye çok faydasının dokunduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Çok üzüldük, böyle bir olayı kesinlikle beklemiyorduk. Hepimiz şoktayız şu anda. Bıçaklanarak Nazmi hoca ve yanındaki şoförü katledilmiş. Olay gece saatlerinde olmuş. Nazmi hocanın gece 24.00'e kadar telefon görüşmeleri varmış. Gündüz çiftlik çalışanları Nazmi hocanın öğlen 12.00'ye kadar dışarı çıkmadığını fark edince gidip bakıyorlar. Baktıklarında o kötü manzarayla karşılaşıyorlar. İkisini de yerde yatar vaziyette görüyorlar."

Jandarma, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
nazmi arıkan fen bilimleri
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