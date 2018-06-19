SON DAKİKA! Ünlü rapçi Ezhel için mahkeme kararını verdi

Sosyal medya hesapları ve söylediği bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan ‘Ezhel’ lakaplı fenomen rapçi Sercan İpekçioğlu bugün mahkeme karşısına çıktı.

"Ezhel" ismini kullanan rap şarkıcısı Sercan İpekçioğlu'nun "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliyesine karar verildi.

Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sercan İpekçioğlu ile avukatları katıldı. Duruşmayı, İpekçioğlu'nun ailesi ile çok sayıda hayranı da izledi.

Kimlik tespiti yapılan sanık İpekçioğlu, bekar ve lise mezunu olduğunu, müzisyenlikle uğraştığını aylık ve gelirinin de 100 bin lira olduğunu söyledi.

HAYATA BAĞLAYICI SÖZLER

Savunmasını yapan sanık İpekçioğlu, "Öncelikle fotoğrafla başlamak istiyorum. Ankara Kızılay'da bir arkadaşımın giyim mağazasına arada bir giderim. Orada otururken bahçede bitki gördüm. Hint keneviri olduğunu anladık. Söktük. O ara aklıma bu bitkiyle resim çektirmek geldi. Resim çekindim. Altına da eski bir şarkı sözü Selahattin Özdemir'in esrar perdesi adlı şarkı sözünü yazdım ve muziplik olsun diye paylaştım" diye konuştu.