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SON DAKİKA! Ünlü rapçi Ezhel için mahkeme kararını verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.06.2018 10:12 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesapları ve söylediği bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan ‘Ezhel’ lakaplı fenomen rapçi Sercan İpekçioğlu hakkında, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma’ suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı. Mahkeme Ezhel'in beraatine karar verdi.

SON DAKİKA! Ünlü rapçi Ezhel için mahkeme kararını verdi

Sosyal medya hesapları ve söylediği bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan ‘Ezhel’ lakaplı fenomen rapçi Sercan İpekçioğlu bugün mahkeme karşısına çıktı.

"Ezhel" ismini kullanan rap şarkıcısı Sercan İpekçioğlu'nun "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliyesine karar verildi.

Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sercan İpekçioğlu ile avukatları katıldı. Duruşmayı, İpekçioğlu'nun ailesi ile çok sayıda hayranı da izledi.

Kimlik tespiti yapılan sanık İpekçioğlu, bekar ve lise mezunu olduğunu, müzisyenlikle uğraştığını aylık ve gelirinin de 100 bin lira olduğunu söyledi.

HAYATA BAĞLAYICI SÖZLER

Savunmasını yapan sanık İpekçioğlu, "Öncelikle fotoğrafla başlamak istiyorum. Ankara Kızılay'da bir arkadaşımın giyim mağazasına arada bir giderim. Orada otururken bahçede bitki gördüm. Hint keneviri olduğunu anladık. Söktük. O ara aklıma bu bitkiyle resim çektirmek geldi. Resim çekindim. Altına da eski bir şarkı sözü Selahattin Özdemir'in esrar perdesi adlı şarkı sözünü yazdım ve muziplik olsun diye paylaştım" diye konuştu.

"Geceler" isimli parçasında ise gecenin karanlığından, gizeminden bahsettiğini aktaran İpekçioğlu, şöyle konuştu:

"Bunu sanatsal faaliyet kapsamında Türkiye'de çekilecek olan bir diziye müzik olarak yaptım. Bu parçada uyuşturucu madde kullanmaya özendirmeye kastım yoktur. Benim 'Yarınımız Yok' diye bir parçam daha var. Burada uyuşturucunun zararlarını anlattım. Kullanıldığı takdirde ölüme neden olduğu temasını işledim. Gençleri uyuşturucuya teşvik değil, hayata bağlayıcı sözler. Suç işleme kastıyla hareket etmedim. Eserlerim tamamen benim hayal ürünümdür. Suçsuzum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum."

İpekçioğlu'nun avukatı Fuat Ekin de iddianamede iki eylemden bahsedildiğini anlatarak, "Biri espri olsun diye paylaşılmış bir fotoğraf ve 'Geceler' isimli fantastik bir vampir hikayesinden ibarettir. İddianamede düzenlenen eylemin yaptırımı ağırdır. Sanık üzerine atılı suçu işlememiştir. Beraatine ve tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Son sözleri sorulan sanık İpekçioğlu, beraatini istedi.

Mahkeme, sanık İpekçioğlu'nun suç işleme kastıyla hareket etmediği anlaşıldığından beraatine karar vererek, tahliyesine hükmetti. Mahkeme hakimi Dilber Atalay, kararının ardından "Suç işleme kastıyla hareket etmediğine inandım. Sanat eseri olduğunu düşünerek beraatine karar verdim." diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
ezhel ezhel beraat

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
komik bir ülke komik bir adalet komik siyasetçiler komik halk nasıl kalkinacaz biz:)
bir daha yaz bakalim ot icin esrar icin 10 yil iceri
çok şükür çok sevindim sercan kardeşim için
binali söylemeseydi salarlarmıydı acaba
#FreEzhel
Sanata kelepçe vurulamaz!
tayyip baba emiri verdi beraat kararı gelmiş. toplum yanlışa karşı çıkmasaydı adamı hala içeride tutacaklardı. adalet sistemi bu işte türkiyede. 1 aya yakın bedavaya içeride yatır sonra pardon de çıkar.
beraat mi? pohahaha hiç şaşırmadım :)
Yargı çuvallamış :) Adli kontrol kararı kaldırılıp mahkemece tutuklanan kişinin suç varlığı yüksek demektir.. Bu durum neticesinde ilk duruşmada beraat etmesi öken bir yargının göstergesi gibi...
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