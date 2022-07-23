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  4. Son dakika: Üsküdar'da korkutan 'doğalgaz' patlaması! 1 kişi yaralandı

Son dakika: Üsküdar'da korkutan 'doğalgaz' patlaması! 1 kişi yaralandı

23.07.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'un Üsküdar ilçesinde patlama meydana geldi. Patlamanın kaynağının doğalgaz olduğu belirtilirken 1 kişi yaralandı.

Son dakika haberi: İstanbul Üsküdar'da, bir dairede meydana gelen patlama sonucunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

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Bulgurlu Mahallesi Ata Sokak'ta bulunan 9 katlı bir binanın 6. katında patlama yaşandı. Doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamanın ardından dairede yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.

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Olayda yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan patlama nedeniyle dairenin camları ile çevredeki araçlarda da hasar oluştu.

İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.

(DHA-AA)

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Anahtar Kelimeler:
doğalgaz patlaması
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