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  4. Son dakika! 'Var Böyle Tipler'le biliniyorlardı: Dolandırıcılık iddiasıyla gündem olan Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı

Son dakika! 'Var Böyle Tipler'le biliniyorlardı: Dolandırıcılık iddiasıyla gündem olan Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı

05.01.2024 10:29 | Son Güncelleme:
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Son dakika: 'Var Böyle Tipler' kanalıyla bilinen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun milyonlarca liralık vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Şikayetler üzerine harekete geçen polis Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'yu yakaladı.

Son dakika! 'Var Böyle Tipler'le biliniyorlardı: Dolandırıcılık iddiasıyla gündem olan Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı

Son dakika haberi: 'Var Böyle Tipler' kanalıyla bilinen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun milyonlarca liralık vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Şikayetler üzerine harekete geçen polis fenomen çifti gözaltına aldı.

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YURT DIŞINA KAÇTIKLARI İDDİASIYLA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

‘Var Böyle Tipler’ adlı Instagram hesabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve reklamcı eşi Beril Talu’nun işbirliği teklifi ile çevresinden para alarak, bu parayla yurt dışına kaçtıkları iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

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Soruşturma kapsamında şüpheliler Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun yakalanıp gözaltına alındığı öğrenildi.

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YÜKSEK FAİZLE DOLANDIRDILAR

Kıvanç ve Beril Talu’nun, arkadaşlarını ve yakın çevresini işbirliği teklifiyle dolandırdıkları öne sürülüyor. İddiaya göre, teklifi kabul edenlerden para alan fenomenler, yüksek faizle geri ödeme garantisinde bulundu. Ancak, sosyal medya hesaplarını da kapatan çifte, herhangi bir platformdan ulaşım sağlanamadı. Yeni bir sosyal medya hesabı açtıkları belirtilen çiftin 1 Kasım’da açıklama yapacakları iddia edildi.

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