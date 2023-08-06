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  4. SON DAKİKA | Yarın gözler Külliye'de olacak! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: İki kritik konu masada!

SON DAKİKA | Yarın gözler Külliye'de olacak! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: İki kritik konu masada!

06.08.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanması bekleniyor. Kritik kabine toplantısının en önemli gündem maddeleri ise Tahıl Koridoru'nun geleceği ve dış yatırım odaklı ekonomi planı olacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasında Kabine kararlarını açıklaması bekleniyor.

SON DAKİKA | Yarın gözler Külliye'de olacak! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: İki kritik konu masada!

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Pazartesi günü (yarın) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanması bekleniyor. Kabine'nin gündeminde ise kritik konular yer alıyor.

'TAHIL KORİDORU' KRİZİ MASADA

Yeni haftada Kabine, dış politika gündemiyle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin şifrelerini Kabine ile paylaşacak. Sorunun çözümü için sunulan öneriler ve onların nasıl hayata geçirileceği görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyaset mesaisine pazartesi günü Kabine Toplantısı ile devam edecek. Rusya-Ukrayna Savaşı, rafa kaldırılan tahıl koridoru ve Putin'in olası Türkiye ziyareti değerlendirilecek.

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DIŞ YATIRIM ODAKLI EKONOMİ PLANI

Ekonomi de Kabine'nin önemli başlıklarından biri olacak. ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılan toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantı çıktılarını Kabine üyeleriyle paylaşacak.

Dış yatırımcıları Türkiye'ye çekmeye yönelik yürütülen ekonomi yönetiminin geldiği noktayı paylaşacak.

Merkez Bankası'nın artan döviz rezervi de bu kapsamda ele alınacak.

TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ: İKİNCİ TOPLANTI ÖNCESİ İLK DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; hafta ortasında başlayan ve memurları ilgilendiren toplu sözleşme süreci de gündemde olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur cephesinin beklentilerini başta Erdoğan olmak üzere Kabine'ye iletecek. İkinci toplantı öncesi ilk değerlendirme yapılacak.

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DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM

Deprem bölgesinin yeniden inşası süreci de Kabine'nin olmazsa olmaz başlıkları arasında yer alıyor.

Yürütülen çalışmalar ve anahtar teslim projelerde gelinen son durum değerlendirilecek.

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