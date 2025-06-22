SON DAKİKA: YKS maratonunda ikinci gün! AYT oturumu başladı... Milyonlarca öğrenci için kritik saatler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dün Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başladı. Türkiye’nin 81 ilinde ve KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da 250 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavda öğrenciler ilk oturum olan TYT'ye saat 10:15'te girdi ve 165 dakika süre ile Türkçe (40), Sosyal Bilgiler (20), Temel Matematik (40) ve Fen Bilimleri (20) testlerinde toplam 120 soruyu cevaplamaya çalıştı.

TYT-AYT KOLAY PUAN HESAPLAMA SAYFASI

Öğrenci ve veliler soru kitapçıklarının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasından sonra Mynet aracılığı ile kolay bir şekilde puan hesaplaması yapabilir.

MİLYONLARCA ÖĞRENCİ İÇİN KRİTİK SAATLER! YKS MARATONUNDA AYT OTURUMU BAŞLADI

TYT oturumunun dün saat 13:00'te sona ermesiyle birlikte gözler bugün yapılacak olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumuna çevrildi. AYT oturumu saat 10:15 itibarıyla başladı. Bu oturuma 1 milyon 721 bin 60 adayın başvurduğu belirtilirken; AYT sınavı 5 bin 78 binada ve 93 bin 145 salonda düzenleniyor. 180 dakika sürecek olan AYT oturumu saat 13:15'te sona erecek.

TYT, AYT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARLARI ERİŞİME AÇILDI MI?

AYT oturumunun sona ermesinden sonra bugün soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler aşağıdaki linke tıklayarak soru kitapçıkları ve cevap anahtarıyla ilgili ÖSYM duyurularını takip edebilir.

ÖSYM DUYURU SAYFASI

ADAYLAR AYT'DE 160 SORUYU CEVAPLAMAYA ÇALIŞACAK

Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 (40), Sosyal Bilimler-2 (40), Matematik (40), Fen Bilimleri (40) testlerinde toplam 160 soru yöneltildi ve 180 dakika süre tanındı. Öte yandan 8 bin 352 engelli adayın katıldığı AYT sınavından 226 bin 138 kişi görev alacak.

YDT OTURUMU İÇİN GÖZLER 15:45 ÇEVRİLDİ

Ayrıca AYT oturumun ardından saaat 15:45'te Yabancı Dil Testi (YDT) oturumu düzenlenecek. YDT'de; İngilizce’den 206 bin 784, Arapça’dan 4 bin 331, Almanca’dan 2 bin 70, Fransızca’dan 1 bin 28, Rusça’dan 735 aday sınava girecek. Bin 94 engelli adayın katılacağı YDT 120 dakika sürecek ve oturum saat 17:45'te bitecek.

976 BİN ADAY İLK KEZ SINAVA GİRİYOR

YKS’ye bu yıl ilk kez başvuran aday sayısı 976 bin 697. Sınav için il ve ilçelerde nüfus müdürlükleri bugün 07.00-17:00, yarın 07.00-15:30 saatleri arasında açık olacak. Sorular, yüksek güvenlik önlemleriyle TIR’larla sınav merkezlerine ulaştırıldı.