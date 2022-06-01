SON DAKİKA | Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgeleri erişime açıldı ( 2022 YKS sınav giriş belgesi ekranı)

Milyonlarca üniversite adayının kaderini belirleyecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Yaşanan son gelişmede YKS giriş belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu. YKS giriş belgelerinin erişme açıldığına dair haberi ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medyadan verdi. İşte YKS haberinin detayları...

YKS GİRİŞ BELGELERİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

Aygün açıklamasında şunları ifade etti:

"Değerli YKS adaylarımız,

2022-YKS Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır. 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz YKS’ye girecek adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.

Değerli YKS adaylarımız,

2022-YKS Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır.

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz YKS’ye girecek adaylarımız sınav yerlerini https://t.co/xBG74LRTnU adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. pic.twitter.com/unUxPPSQ3a — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) June 1, 2022

2022-YKS, 1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi, 10.00), 120 soru 165 dakika, 2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar, 10.00), 160 soru 180 dakika, 3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar, 15.30), 80 soru 120 dakika olmak üzere 3 oturumda uygulanacaktır.

3.243.425 adayın başvurduğu 2022-YKS 81 il ve Lefkoşa/KKTC dahil olmak üzere 208 sınav merkezinde uygulanacaktır.

2022-YKS oturum bazlı aday sayıları: TYT: 3.234.409, AYT: 2.056.512, YDT: 168.430

Sınava Giriş Belgesi ve fotoğraflı Geçerli Kimlik Belgesi olmadan sınava giremeyeceğinizi unutmayınız."

