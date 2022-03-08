SON DAKİKA: Zehirlenerek öldürülen Rus casustan ses getirecek Putin iddiası! 'Reşit olmayan kişilerle...'

Son dakika... Rus casusu olarak uzun yıllar görev yapan Alexander Litvinenko, Putin hakkındaki iddialarıyla yeniden gündem oldu. Rusya lideri Vladimir Putin, tüm dünyanın karşı çıkmasına rağmen Ukrayna'yı işgal etti. Kadın, çocuk, sivil demeden birçok insanın hayatını elinden alan Rus ordusu Kiev'i işgal edip savaş şartlarını Ukrayna'ya kabul ettirmek istiyor.

'HAKKINDAKİ İDDİALAR NEDENİYLE GÖREVE KABUL EDİLMEDİ'

2006 yılında zehirlenerek öldürülen Litvinenko, 'Putin'i öğrencilik zamanlarından tanıyan bazı insanlar onun normal olmadığını söylerdi. Hakkındaki iddialar nedeniyle göreve başlarken dış istihbarata kabul edilmedi. KGB Leningrad'ta göreve başladı.' dedi.

Rusya casusu Litvinenko, ölmeden önce yaptığı itiraflarında Vladimir Putin hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

ÇOK KONUŞULACAK PUTİN İDDİASI! 'ZEVK ALIYOR'

Putin'in reşit olmayan kızlarla birlikte olduğunu iddia eden Litvinenko, Putin'in yakınlarındaki bazı kişilerin bu geceleri organize ettiğini söyledi. İddiaya göre bu gecelerde Putin, genç insanlarla birlikte oluyordu.

'İDDİALAR PEŞ PEŞE GELİNCE...'

Bu durum açığa çıkınca birçok operasyon yapıldı ve iddiaların sahibi ile organizatörler tutuklandı!



