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SON DAKİKA: Zehirlenerek öldürülen Rus casustan ses getirecek Putin iddiası! 'Reşit olmayan kişilerle...'

08.03.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Polonyum zehirlenmesi sonucunda hayatını kaybeden eski Rus casusunun ölmeden önce Putin hakkında bomba itiraflarda bulunduğu ortaya çıktı! Ukrayna'yı işgal eden ve başkent Kiev'i ele geçirmek için her yolu deneyen Rus lider Putin, binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Rus casus Alexander Litvinenko'nun anlattıkları ise herkesi şok etti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Zehirlenerek öldürülen Rus casustan ses getirecek Putin iddiası! 'Reşit olmayan kişilerle...'

Son dakika... Rus casusu olarak uzun yıllar görev yapan Alexander Litvinenko, Putin hakkındaki iddialarıyla yeniden gündem oldu. Rusya lideri Vladimir Putin, tüm dünyanın karşı çıkmasına rağmen Ukrayna'yı işgal etti. Kadın, çocuk, sivil demeden birçok insanın hayatını elinden alan Rus ordusu Kiev'i işgal edip savaş şartlarını Ukrayna'ya kabul ettirmek istiyor.

'HAKKINDAKİ İDDİALAR NEDENİYLE GÖREVE KABUL EDİLMEDİ'

2006 yılında zehirlenerek öldürülen Litvinenko, 'Putin'i öğrencilik zamanlarından tanıyan bazı insanlar onun normal olmadığını söylerdi. Hakkındaki iddialar nedeniyle göreve başlarken dış istihbarata kabul edilmedi. KGB Leningrad'ta göreve başladı.' dedi.

Rusya casusu Litvinenko, ölmeden önce yaptığı itiraflarında Vladimir Putin hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

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ÇOK KONUŞULACAK PUTİN İDDİASI! 'ZEVK ALIYOR'

Putin'in reşit olmayan kızlarla birlikte olduğunu iddia eden Litvinenko, Putin'in yakınlarındaki bazı kişilerin bu geceleri organize ettiğini söyledi. İddiaya göre bu gecelerde Putin, genç insanlarla birlikte oluyordu.

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'İDDİALAR PEŞ PEŞE GELİNCE...'

Bu durum açığa çıkınca birçok operasyon yapıldı ve iddiaların sahibi ile organizatörler tutuklandı!

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Rusya Ukrayna Vladimir Putin son dakika haberi
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