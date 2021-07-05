Son dönemin yeni trendi! Ünlü isimler kaşlarının rengini değiştirerek yeni bir akıma imza attı

Son günlerde de yeni bir makyaj trendi ünlü isimler arasında yayıldı. Kaşları çok açık renge boyayarak ‘yok etme’ popülerleşti. Kim Kardashian’ın öncülüğünde başlayan trend, kısa sürede yayıldı. 90’lı yılların modellerinin kullandığı uygulamaya benzeyen yöntem özellikle sarışınlar tarafından daha sık tercih edildi.

Saç ve kaş renginin uyumlu olması modası çoktan tarihe karıştı. Artık kaş renginin ten rengiyle aynı olması ve ‘yokmuş’ gibi bir imaj verilmesi yaygınlaştı.

Kim Kardashian’ın ardından ise Lizzo, Katy Perry ve Maisie Williams gibi isimlerde akıma dahil oldu. Lizzo’nun stil danışmanlığını yapan Alezz Mayo yeni trend için, “90'ların süper modelinin bu resmini buldum... Bunu ona gösterdim ve çok beğendi, ben de ona 'Sanırım zamanı geldi' dedim. Sadece 20 dakika sürdü ve ürünlerde 10 dolardan daha ucuza mal oldu” ifadelerini kullandı.



