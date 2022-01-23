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  4. Son fotoğraflar yayınlandı! Tonga'daki yanardağ patlaması adayı haritadan sildi

Son fotoğraflar yayınlandı! Tonga'daki yanardağ patlaması adayı haritadan sildi

23.01.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tonga'da geçtiğimiz hafta meydana gelen yanardağ patlaması, Hunga Ha'apai Adasının büyük bir kısmını haritadan sildi. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), uzaydan çekilmiş fotoğrafları paylaştı.

Son fotoğraflar yayınlandı! Tonga'daki yanardağ patlaması adayı haritadan sildi

Ada ülkesi Tonga'da geçtiğimiz hafta bir yanardağ patlaması meydana gelmişti. Patlamanın ardından birçok ülkede tsunami uyarısı verilmiş, meydana gelen tsunamilerde 3 kişi hayatını kaybetmişti. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), patlamanın meydana geldiği Hunga Ha'apai Adası’nı uzaydan fotoğraflayarak adanın büyük kısmının haritadan silindiğini ortaya çıkardı.

SON FOTOĞRAFLAR YAYINLANDI! ADA HARİTADAN SİLİNDİ

Güney Pasifik'teki ada ülkesi Tonga'da 15 Ocak’ta meydana gelen su altı yanardağı patlaması sonrası Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), patlamanın meydana geldiği yanardağın birleştirdiği ikiz ada adalar Hunga Tonga-Hunga Haapai'nin uzaydan çekilmiş son fotoğraflarını yayınladı. Patlamanın ardından söz konusu adaların büyük kısmının sular altında kalarak haritadan silindiği ortaya çıktı. Roscosmos, söz konusu fotoğrafın Canopus-V uydusu ile çekildiğini belirterek, adaların patlama öncesi sınırlarını çizgi ile işaretleyerek değişime dikkat çekti.

Öte yandan Tonga’daki yanardağ patlamasının ardından birçok ülkede tsunami uyarısı verilmiş, meydana gelen tsunamilerde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

DUMAN BULUTU UZAYA GİDEN YOLU YARILADI

Yanardağdan yükselen duman bulutunun, ise yeryüzünden 55 kilometre yükseğe ulaştığı ve atmosferin dış uzayla yeryüzü sınırı olarak anılan 100 kilometre yükseklikteki karman çizgisi baz alınarak uzaya giden yolu yarıladığı belirtilmişti.

Kaynak: İHA

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