Son Nefesime Kadar dizisi neden final yaptı? Son Nefesime Kadar dizisi bitti mi, final mi oldu?

Fox ekranlarında yayın hayatına başlayan Son Nefesime Kadar dizisinin yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş üstlenirken senaryosunu da Hatice Meryem kaleme alıyor. Ancak dizi 5. bölümde final kararı aldı. İşte, Son Nefesime Kadar oyuncuları ve konusu...

SON NEFESİME KADAR DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPTI?

Son Nefesime Kadar dizisi Deniz Çelebi Dikilitaş yönetmenliğinde ve Efe İrgül yapımcılığında ekrana gelmketeydi. FOX TV ekranlarında yayınlanan dizi yabancı bir yapım olan Happy Valley'den uyarlanmıştı. İlgiyle takip edilen dizi 5. bölümde final kararı aldı. Final kararı alınmasının nedeni açıklanmasa da, dizinin düşük reytingler sebebiyle final yaptığı düşünülüyor.

SON NEFESİME KADAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide Mihri, yıllar önce kızını büyük bir felaket sonrası kaybetmiş acılı bir annedir. Bu kayıp sonrası aldığı radikal bir karar yüzünden ailesi dağılmış, oğlu ve kocası tarafından terk edilmiş, tek başına kalmıştır. Fakat Mihri yılmamış, kızından geriye kalan tek hatıra olan torununa sımsıkı sarılmış, hayatın ona getirdikleriyle barışık, küçük sade bir hayat yaşamaya başlamıştır. Ta ki kızının ölümünün müsebbibi ve bir suç makinası olan Ejder’in hapisten çıktığını duyana dek.

Mihri, Ejder’in serbest kaldığını duyduğunda adeta çılgına döner. Artık tek düşüncesi onu yakalamak, adaleti tesis etmek ve kendi kızının başına gelen felaketin bir başka masumun daha başına gelmesine mani olmaktır. Mihri sezgilerine güvenir ve onun peşine düşer. Mihri sezgilerinde oldukça haklıdır. Ejder gerçekten de hapisten çıkar çıkmaz korkunç bir suça bulaşır. Mihri onu engellemek, onu durdurmak için mesleğini, hatta canını ortaya koyar.

Fakat Ejder ile Mihri’yi birbirine bağlayan ve sonsuza kadar kopmayacak bir bağ daha vardır. Bu da küçük Umut’tur. Mihri bir yandan dağılan ailesinin parçalarını toplamaya çalışırken, bir yandan da torununu kaybetmemek için büyük bir mücadeleye girer.

SON NEDESİME KADAR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Nurgül Yeşilçay - Başkomiser Mihri Özbayden

Emre Kınay - Ferzan

Ertan Saban - Vedat Kuloğlu

Emre Bey - Ejder Sarıoğlu

Baran Bölükbaşı - Emre

Pelin Abay - Zeynep

Rojda Demirer - Gökçe

Begüm Birgören - Emel Özbayden

İpek Filiz Yazıcı - Hazan Arsman



