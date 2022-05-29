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  4. Son Nefesime Kadar'ın Gökçe'si Rojda Demirer'den bikinili poz!

Son Nefesime Kadar'ın Gökçe'si Rojda Demirer'den bikinili poz!

29.05.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melekler Korusun, Geniş Aile, Alev Alev, Maraşlı gibi projelerde yer alan Rojda Demirer son olarak Son Nefesime Kadar dizisinde Gökçe rolüne hayat vermişti. 41 yaşındaki oyuncu, bikinili pozuyla genç kızlara adeta taş çıkarttı.

Son Nefesime Kadar'ın Gökçe'si Rojda Demirer'den bikinili poz!

Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Rojda Demirer'in yüzü, Son Nefesime Kadar dizisinden yana gülmedi. Dizi 5. bölümüyle ekranlara veda etti. Yaz sezonunu açan ünlü oyuncu bikinili pozuyla adından söz ettirdi.

BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu Rojda Demirer de tatil sezonunu açtı.

Son Nefesime Kadar'ın Gökçe'si Rojda Demirer'den bikinili poz!

Havuz başında bikinili pozunu paylaşan ünlü oyuncu düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Son Nefesime Kadar'ın Gökçe'si Rojda Demirer'den bikinili poz!

Ünlü isim Rojda Demirer, oyunculuğa tiyatro ile başladı.

Son Nefesime Kadar'ın Gökçe'si Rojda Demirer'den bikinili poz!

Küçük yaşlarda tiyatro projelerinde yer alan Demirer, çocuk dizileri, program sunuculukları ve film, dizi ve çizgi film dublajları projelerinde yer aldı.

Son Nefesime Kadar'ın Gökçe'si Rojda Demirer'den bikinili poz!

Üniversite eğitimini de tiyatro üzerine alan Demirer, oyunculuk alanında birden fazla kez ödül aldı.

Son Nefesime Kadar'ın Gökçe'si Rojda Demirer'den bikinili poz!

Son Nefesime Kadar'ın Gökçe'si Rojda Demirer'den bikinili poz!

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Rojda Demirer
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