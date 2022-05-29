Son Nefesime Kadar'ın Gökçe'si Rojda Demirer'den bikinili poz!

Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Rojda Demirer'in yüzü, Son Nefesime Kadar dizisinden yana gülmedi. Dizi 5. bölümüyle ekranlara veda etti. Yaz sezonunu açan ünlü oyuncu bikinili pozuyla adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu Rojda Demirer de tatil sezonunu açtı.
Havuz başında bikinili pozunu paylaşan ünlü oyuncu düzgün fiziğiyle dikkat çekti.
Ünlü isim Rojda Demirer, oyunculuğa tiyatro ile başladı.
Küçük yaşlarda tiyatro projelerinde yer alan Demirer, çocuk dizileri, program sunuculukları ve film, dizi ve çizgi film dublajları projelerinde yer aldı.
Üniversite eğitimini de tiyatro üzerine alan Demirer, oyunculuk alanında birden fazla kez ödül aldı.
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