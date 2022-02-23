Son Nefesime Kadar dizisi dizisi televizyon izleyicisi ile buluşuyor. Dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyiciyi heyecanlandıran Son Nefesime Kadar, türü suç draması olan Happy Valley adlı İngiliz diziden uyarlandı. Bu kapsamda Son Nefesime Kadar ne zaman, saat kaçta? Son Nefesime Kadar konusu nedir? Uyarlama mı? Oyuncuları kimlerdir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Son Nefesime Kadar dizisinin oyuncu kadrosu ve diziye ilişkin ayrıntılar haberimizde.

SON NEFESİME KADAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu edinen Son Nefesime Kadar, FOX TV'de 23 Şubat Çarşamba (bugün) saat 20.00'de izleyici ile buluşacak.

SON NEFESİME KADAR KONUSU NEDİR?

Son Nefesime Kadar, kızının ölümünün ardından, onun hayatını kaybetmesinden sorumlu tuttuğu kişinin cezaevinden çıktıktığı haberini alan bir kadının yıkılışını ve gelişen olayları anlatıyor.

SON NEFESİME KADAR UYARLAMA MI?

Son Nefesime Kadar, Kuzey İngiltere'de Calder Valley, Batı Yorkshire'da çekilen bir İngiliz suç draması televizyon dizisi Happy Valley'den uyarlandı.

SON NEFESİME KADAR OYUNCULARI KİMLERDİR?

Son Nefesime Kadar dizi karakterleri ve oyuncuları:

Mihri – Nurgül Yeşilçay

Ferzan – Emre Kınay

Vedat – Ertan Saban

Emel – Begüm Birgören

Gökçe – Rojda Demirer

Emre – Baran Bölükbaşı

Hazan – İpek Filiz Yazıcı



