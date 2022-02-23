MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Son Nefesime Kadar ne zaman, saat kaçta? Son Nefesime Kadar konusu nedir? Uyarlama mı? Oyuncuları kimlerdir?

Son Nefesime Kadar ne zaman, saat kaçta? Son Nefesime Kadar konusu nedir? Uyarlama mı? Oyuncuları kimlerdir?

23.02.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Nefesime Kadar dizisi bu akşam FOX TV'de ilk bölümüyle ekrana gelecek. Bir İngiliz dizisi olan Happy Valley'den uyarlanan dizinin fragmanını izleyenler Son Nefesime Kadar ne zaman, saat kaçta? Son Nefesime Kadar konusu nedir? Uyarlama mı? Oyuncuları kimlerdir? sorularının yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. İşte yeni dizi Son Nefesime Kadar ile ilgili ayrıntılar...

Son Nefesime Kadar ne zaman, saat kaçta? Son Nefesime Kadar konusu nedir? Uyarlama mı? Oyuncuları kimlerdir?

Son Nefesime Kadar dizisi dizisi televizyon izleyicisi ile buluşuyor. Dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyiciyi heyecanlandıran Son Nefesime Kadar, türü suç draması olan Happy Valley adlı İngiliz diziden uyarlandı. Bu kapsamda Son Nefesime Kadar ne zaman, saat kaçta? Son Nefesime Kadar konusu nedir? Uyarlama mı? Oyuncuları kimlerdir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Son Nefesime Kadar dizisinin oyuncu kadrosu ve diziye ilişkin ayrıntılar haberimizde.

SON NEFESİME KADAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu edinen Son Nefesime Kadar, FOX TV'de 23 Şubat Çarşamba (bugün) saat 20.00'de izleyici ile buluşacak.

SON NEFESİME KADAR KONUSU NEDİR?

Son Nefesime Kadar, kızının ölümünün ardından, onun hayatını kaybetmesinden sorumlu tuttuğu kişinin cezaevinden çıktıktığı haberini alan bir kadının yıkılışını ve gelişen olayları anlatıyor.

SON NEFESİME KADAR UYARLAMA MI?

Son Nefesime Kadar, Kuzey İngiltere'de Calder Valley, Batı Yorkshire'da çekilen bir İngiliz suç draması televizyon dizisi Happy Valley'den uyarlandı.

SON NEFESİME KADAR OYUNCULARI KİMLERDİR?

Son Nefesime Kadar dizi karakterleri ve oyuncuları:

Mihri – Nurgül Yeşilçay

Ferzan – Emre Kınay

Vedat – Ertan Saban

Emel – Begüm Birgören

Gökçe – Rojda Demirer

Emre – Baran Bölükbaşı

Hazan – İpek Filiz Yazıcı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üç Kız Kardeş ekibi izleme yemeğinde bir araya geldiÜç Kız Kardeş ekibi izleme yemeğinde bir araya geldi
İç çamaşırını gösterirken çektiği pozunu paylaşmıştı! Şoke eden Arzu Sabancı yorumuİç çamaşırını gösterirken çektiği pozunu paylaşmıştı! Şoke eden Arzu Sabancı yorumu
100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti
Anahtar Kelimeler:
FOX Emre Kınay Nurgül Yeşilçay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Putin'in çıkışı sonrası kekeledi! Toplantıda gergin anlar

Putin'in çıkışı sonrası kekeledi! Toplantıda gergin anlar

Arda Kural eski rol arkadaşını yerden yere vurdu! "Namaz kılmak için süre istediğimde..."

Arda Kural eski rol arkadaşını yerden yere vurdu! "Namaz kılmak için süre istediğimde..."

500 binden fazla Ukraynalı mülteci alabiliriz

500 binden fazla Ukraynalı mülteci alabiliriz

Doğal gaz faturasından bıktı! Kendi gazını kendi yaptı: 15 TL'ye 1 ay ısınıyor...

Doğal gaz faturasından bıktı! Kendi gazını kendi yaptı: 15 TL'ye 1 ay ısınıyor...

Para sayarken gördü, şimdi her yerde 5 liranın sahibini arıyor

Para sayarken gördü, şimdi her yerde 5 liranın sahibini arıyor

Aralarında çakarlı araçlar da vardı…

Aralarında çakarlı araçlar da vardı…

İlginizi Çekebilir

Sonuçları hayrete düşürdü! Ölmesine rağmen...

Sonuçları hayrete düşürdü! Ölmesine rağmen...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Sıfır israfı destekledi! “Spermi boşa harcamayın”

Sıfır israfı destekledi! “Spermi boşa harcamayın”

Sosyal medya tepki gösterdi! Leopar pantolonu yüzünden...

Sosyal medya tepki gösterdi! Leopar pantolonu yüzünden...

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.