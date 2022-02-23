Son Nefesime Kadar dizisi dizisi televizyon izleyicisi ile buluşuyor. Dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyiciyi heyecanlandıran Son Nefesime Kadar, türü suç draması olan Happy Valley adlı İngiliz diziden uyarlandı. Bu kapsamda Son Nefesime Kadar ne zaman, saat kaçta? Son Nefesime Kadar konusu nedir? Uyarlama mı? Oyuncuları kimlerdir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Son Nefesime Kadar dizisinin oyuncu kadrosu ve diziye ilişkin ayrıntılar haberimizde.
Kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu edinen Son Nefesime Kadar, FOX TV'de 23 Şubat Çarşamba (bugün) saat 20.00'de izleyici ile buluşacak.
Son Nefesime Kadar, kızının ölümünün ardından, onun hayatını kaybetmesinden sorumlu tuttuğu kişinin cezaevinden çıktıktığı haberini alan bir kadının yıkılışını ve gelişen olayları anlatıyor.
Son Nefesime Kadar, Kuzey İngiltere'de Calder Valley, Batı Yorkshire'da çekilen bir İngiliz suç draması televizyon dizisi Happy Valley'den uyarlandı.
Son Nefesime Kadar dizi karakterleri ve oyuncuları:
Mihri – Nurgül Yeşilçay
Ferzan – Emre Kınay
Vedat – Ertan Saban
Emel – Begüm Birgören
Gökçe – Rojda Demirer
Emre – Baran Bölükbaşı
Hazan – İpek Filiz Yazıcı
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