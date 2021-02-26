Son Yaz 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Son Yaz'da Savcı Selim kızı Yağmur'u Akgün'le birlikte yakalıyor!

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz dizisi 9. bölümüyle 26 Şubat Cuma akşamı ekrana gelecek. Son Yaz yeni bölümde Savcı Selim, Akgün'ün ihanetini öğrendikten sonra Akgün'ün hayatını cehenneme çevirmeye karar veriyor. Selim bir zamanlar 'oğlum' dediği Akgün'ü artık düşmanı olarak görmeye başlıyor.

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Köstebeklikten tutuklayamayacak olsa bile adam yaralamadan mahkemeye çıkaracaktır. Fakat Selim görevden el çektirilmiştir, bunu başka bir savcı üzerinden yapması gerekmektedir.

Akgün mahkemeye çıktığında ise kimsenin beklediği olmaz.

Akgün'ü artık bambaşka bir yol beklemektedir. Fakat Akgün savcıya vicdan borcunu ödemeden gitmeye niyetli değildir.

Selim Kara'nın namını temizlemek, ona kurulan komployu ortaya çıkarmak Akgün için namus borcudur. Tabii bunu kendisinden nefret eden Selim'e görünmeden yapmak zorundadır.

Canan ise kocasının düştüğü durumun farkındadır. Selim'e sahip çıkma sırası Canan'dadır.



Akgün, Selim'e kurulan komployu çözmek için uğraşırken yolları babasının başına gelenleri kendi yöntemi ile çözmek isteyen Yağmur'la kesişecektir.

Yağmur zor bir karar vermek zorunda kalacaktır. Ya Akgün'ün yolunu seçip babasının mesleğini kurtaracak ya da yasa dışı

yapılan bu eyleme karşı çıkacaktır.

