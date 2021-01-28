Son Yaz dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son Yaz'da Akgün'den Savcı Selim'e şok saldırı

Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz 5. bölümüyle 29 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek. Çekimleri Çeşme ve Alaçatı'da yapılan Son Yaz'da Ali Atay'ın canlandırdığı idealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara ile Akgün arasında yeni bir dönem başlayacak.



SON YAZ 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Akgün, Selim ve annesinin fotoğrafını görmüştür. Selim’e annesini tanıyıp tanımadığını sorduğunda Selim’in gerçekleri gizlemesi, Akgün’ün dünyasını başına yıkar.

Akgün’ün öfkesi patlayacak yer ararken, Yağmur, Akgün’ün ani değişimini fark eder ve neler olduğunu öğrenmek ister.



Yağmur’un Akgün’ün üzerine gitmesi ikisinin ilişkisini başka bir noktaya taşıyacaktır.



Selim, hem çocuklarla hem de Canan’la arasını düzeltmektedir. Ailesini geri kazanmaya hiç olmadığı kadar yakındır artık.

Bu sırada Fatih, Yağmur’a, Selim’in onu tehdit ettiğini duyurur ve Yağmur, babasına annesine gerçeği söylemesi için bir şans verir. Selim, Canan’ı yeniden kaybetmeyi göze alamaz.



Bu sırada ortaya çıkan gerçek her şeyi tepetaklak edecektir.



