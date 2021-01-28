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Son Yaz dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son Yaz'da Akgün'den Savcı Selim'e şok saldırı

28.01.2021 02:38 | Son Güncelleme:
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Fox TV'nin yeni yıldaki iddialı dizisi Son Yaz'ın 5. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz'ın 5. bölümünde Savcı Selim'in ölen annesiyle çekilen fotoğrafını gören Akgün çılgına dönüyor. Savcı Selim'e saldıran Akgün'ü çevredekiler güçlükle durduruyor. Akgün'ün "Bedel ödeyeceksin" sözleriyle herkesi şoke ediyor. İşte Son Yaz 5. bölüm fragmanı ve konusu.

Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz 5. bölümüyle 29 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek. Çekimleri Çeşme ve Alaçatı'da yapılan Son Yaz'da Ali Atay'ın canlandırdığı idealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara ile Akgün arasında yeni bir dönem başlayacak.
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SON YAZ 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Akgün, Selim ve annesinin fotoğrafını görmüştür. Selim’e annesini tanıyıp tanımadığını sorduğunda Selim’in gerçekleri gizlemesi, Akgün’ün dünyasını başına yıkar.

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Akgün’ün öfkesi patlayacak yer ararken, Yağmur, Akgün’ün ani değişimini fark eder ve neler olduğunu öğrenmek ister.

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Yağmur’un Akgün’ün üzerine gitmesi ikisinin ilişkisini başka bir noktaya taşıyacaktır.

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Selim, hem çocuklarla hem de Canan’la arasını düzeltmektedir. Ailesini geri kazanmaya hiç olmadığı kadar yakındır artık.

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Son Yaz 4. bölüm final sahnesinde Akgün'ü yıkan gerçek! Son Yaz'da Savcı Selim'in Akgün'ün annesiyle olan sırrı ne?Son Yaz 4. bölüm final sahnesinde Akgün'ü yıkan gerçek! Son Yaz'da Savcı Selim'in Akgün'ün annesiyle olan sırrı ne?

Bu sırada Fatih, Yağmur’a, Selim’in onu tehdit ettiğini duyurur ve Yağmur, babasına annesine gerçeği söylemesi için bir şans verir. Selim, Canan’ı yeniden kaybetmeyi göze alamaz.

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Bu sırada ortaya çıkan gerçek her şeyi tepetaklak edecektir.

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