Son Yaz dizisi yok mu? Son Yaz final mi yapacak? Dizi hayranlarına kötü haber

İşte yanıtı...

SON YAZ DİZİSİ NEDEN YOK?

Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit gibi oyuncuların başrolünde bulunduğu sevilen dizi Son Yaz'dan sevenlerine kötü haber geldi.

O3 Medya'nın yapımını üstlendiği, yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı ve senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur gibi isimlerin kaleme aldığı Son Yaz dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00'da yayınlanıyor.

YAYIN AKIŞINDAN KALDIRILDI Ancak dizinin bu hafta yayınlanması gereken yeni bölümünün Fox Tv'nin yayın akışı listesinden kaldırıldığı görüldü. İzleyiciler 7 Mayıs Cuma Son Yaz 19. yeni bölüm neden yok sorusunu araştırmaya başladı.

Her hafta Cuma günü yayınlanan Son Yaz dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Son Yaz dizisi yerine Kafalar Karışık isimli sinema filmi Fox Tv ekranlarında ayın saatlerde yayınlanacak.

Sevilen dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığı araştırılırken, dizinin sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama geldi.