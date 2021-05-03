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  4. Son Yaz dizisi yok mu? Son Yaz final mi yapacak? Dizi hayranlarına kötü haber

Son Yaz dizisi yok mu? Son Yaz final mi yapacak? Dizi hayranlarına kötü haber

03.05.2021 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği ve Ali Atay, Alperen Duymaz gibi başarılı isimlerin rol aldığı Son Yaz dizisi her hafta Cuma günü yayınlanıyor. Ancak bu hafta yayınlanması gereken yeni bölümü Fox Tv'nin yayın akışında yer almadı. Peki Son Yaz dizisi yeni bölümü neden yok, ne zaman yayınlanacak? Son Yaz final mi oldu?

İşte yanıtı...

SON YAZ DİZİSİ NEDEN YOK?

Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit gibi oyuncuların başrolünde bulunduğu sevilen dizi Son Yaz'dan sevenlerine kötü haber geldi.
O3 Medya'nın yapımını üstlendiği, yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı ve senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur gibi isimlerin kaleme aldığı Son Yaz dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00'da yayınlanıyor.

YAYIN AKIŞINDAN KALDIRILDI

YAYIN AKIŞINDAN KALDIRILDI
Ancak dizinin bu hafta yayınlanması gereken yeni bölümünün Fox Tv'nin yayın akışı listesinden kaldırıldığı görüldü. İzleyiciler 7 Mayıs Cuma Son Yaz 19. yeni bölüm neden yok sorusunu araştırmaya başladı.
Her hafta Cuma günü yayınlanan Son Yaz dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Son Yaz dizisi yerine Kafalar Karışık isimli sinema filmi Fox Tv ekranlarında ayın saatlerde yayınlanacak.
Sevilen dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığı araştırılırken, dizinin sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama geldi.

EKİPTEN AÇIKLAMA GELDİ!

EKİPTEN AÇIKLAMA GELDİ!
O3 Medya tarafından yapılan açıklamada "Sevgili Son Yaz ailesi, setimizde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle bu hafta ne yazık ki dizimizin yeni bölümünü sizlerle buluşturamayacağız. Sağlıklı günler de görüşmek üzere!" denildi.
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Anahtar Kelimeler:
FOX Son Yaz dizisi
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