Son yılların en gergin maçı! Merih'i de Kerem'i de çıldırttılar... Meksika maçı sonrası açıkladı: "Karşılık verdik"

Türkiye A Milli Takımı, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika ile karşı karşıya geldi. Tarihinde ilk kez Meksika'ya rakip olan Milliler, sabaha karşı 4'te başlayan mücadelede sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Meksika'nın tek golünü 45+1. dakikada Orbelin Pineda atarken, mücadeleye ise yaşanan gerginlikler damga vurdu.

KEREM SİNİRLENDİ, PEŞİNDEN GİTTİ

Meksikalı oyuncuların gereksiz sertlikleri dikkat çekerken; 65. dakikada Erik Lira, Kerem Aktürkoğlu'nun formasından çekip itti. Bu müdahale Kerem'i sinirlendirdi. Milli oyuncu rakibinin elini iterek peşinden gitti.

Meksikalı diğer oyuncular Kerem'i sakinleştirdi. Erik Lira, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

MERİH DEMİRAL ÇILDIRDI

Meksikalı Jesus Gallardo ile Merih Demiral arasında gerginlik yaşandı. Merih sarı kartı olmasına rağmen sinirlerine hakim olamadı. Merih'i sakinleştiren isim ise Barış Alper oldu.

MERİH: "MAÇ BİRAZ GERGİNDİ! KARŞILIK VERDİK"

Maç sonu konuşan Merih gerginlik için şunları söyledi: "Milli formayla sahaya çıkınca hazırlık, resmi maç fark etmiyor. En iyimizi vermeye çalışıyoruz. Biraz gergindi maç, onlar gergindi, biz de karşılık verdik."

Yaşanan gerginlikler sosyal medyada da gündem olurken, 'Son yılların en gergin maçı' yorumu dikkat çekti.