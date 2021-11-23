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Sonbaharın renklerine bürünen Muradiye Şelalesi fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

23.11.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'daki Muradiye Şelalesi, sonbaharda sunduğu muhteşem manzarasıyla da ziyaretçi çekiyor.

Sonbaharın renklerine bürünen Muradiye Şelalesi fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Bendimahi Çayı'nda bulunan şelale, 20 metre yükseklikten akan coşkulu suyuyla seyrine doyumsuz bir görüntü oluşturuyor Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen ziyaretçilerin yanı sıra turistlerin de ilgi gösterdiği şelale, yılın her döneminde yansıttığı farklı güzelliklerle hayranlık uyandırıyor.

Sonbaharın tüm renklerinin bir arada görülebildiği şelaleye gelen fotoğraf tutkunları, yağlı boya tablolarını aratmayan manzarayı kayıt altına alıyor. Yeni evlenen çiftler de şelalede fotoğraf çekerek en mutlu günlerini ölümsüzleştiriyor.

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SONBAHAR RENKLERİYLE BÜYÜLEDİ

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Doğa fotoğrafçısı Gülşen Günay, Muradiye Şelalesi'nin eşsiz bir güzelliğinin olduğunu söyledi.Fotoğraf çekimlerinde nostaljik aksesuarlardan faydalandıklarını belirten Günay, "Bavul, keman, kaval ve ney gibi aksesuarları kullanarak sonbahar renkleri ile güzel manzara oluşturan şelaleyi fotoğraflıyoruz. Buraya daha çok gelin ve damatlar fotoğraf çekimine geliyor. Fotoğraf karelerimizde gelin ve damatlar da yer alıyor." dedi.

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Meryem Bilgin ise Muradiye Şelalesi'nin sonbaharın renkleriyle etkileyici bir hal aldığını belirterek,"Sonbaharın renkleri Muradiye Şelalesi ile güzel bir uyum sağlamış. Bu güzelliği fotoğraflama şansı bulduk. Doğa fotoğrafçılarını Muradiye Şelalesi'nin güzelliklerini fotoğraflamaya davet ediyorum." diye konuştu.

(AA)

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