HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sonbaharla renklendi! Gören hayran kalıyor

Sonbaharla renklendi! Gören hayran kalıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2020 10:53 | Son Güncelleme

Ata Botanik Parkı sonbaharın gelmesiyle birlikte rengarenk görünüme kavuştu. 2000 metre yüksekteki park, güzelliğiyle görenleri kendine hayran bıraktı.

Sonbaharla renklendi! Gören hayran kalıyor

Erzurum-Erzincan karayolunun başlangıç noktasındaki Atatürk Üniversitesi kampüsü kavşağından başlayan yaklaşık 350 dönüm arazide kurulu olan, Doğu Anadolu’daki ağaç, çiçek ve bitkilerden örneklerin toplandığı Atatürk Üniversitesine ait Ata Botanik Parkı'nın ünü giderek artıyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte doğal güzelliğiyle bilinen Ata Botanik Park adeta bir renk cümbüşü sunarken, manzarayı görmek isteyen vatandaşlar botanik parkına akın ediyor. Evlenen, nişanlanan, sonbahar fotoğrafları çekmek isteyen öğrenciler için doğal stüdyo haline gelen parkta en güzel kareler objektiflere yansıyor. Ayrıca akasya türleri, köknar, ladin, çam, ardıç, mazi türleri, ıhlamur, meşe türleri, üvez, sumak, huş türleri, süs meyveleri, erik, vişne, armut, kiraz, dut, elma, kızılcık, kuşburnu gibi onlarca bitki türünü barındıran Ata Botanik Parkı'nda dünyanın yüksek rakımlı bölgelerinden getirilen nadir türler de yer alıyor.

AW145113_10

Sonbahar mevsimiyle birlikte renk cümbüşü yaşanan Ata Botanik Parkı'nı ziyaret eden vatandaşlar, “Ekim ayının gelmesiyle birlikte ağaçlarımız sarardı. Biz de bu güzel manzarayı değerlendirmek istedik. Çok güzel manzara var, tadını çıkarıyoruz” dediler.

AW145113_07

AW145113_06

AW145113_03

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Şehirde şaşkına çeviren manzara! Görür görmez telefona sarıldıŞehirde şaşkına çeviren manzara! Görür görmez telefona sarıldı
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Fransız Bakan: Helal gıda reyonlarından rahatsız oluyorum
Fransız Bakan: Helal gıda reyonlarından rahatsız oluyorum
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza
Korkutan açıklama: Vaka sayılarında iki katına yakın artış var
Korkutan açıklama: Vaka sayılarında iki katına yakın artış var
Paranızı geri alabilirsiniz
Paranızı geri alabilirsiniz
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Macron ve Putin arasında kritik görüşme
Macron ve Putin arasında kritik görüşme
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
O numaraya mesaj atıyorlar ve...
O numaraya mesaj atıyorlar ve...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
İşte MasterChef karakuş tatlısı tarifi...
İşte MasterChef karakuş tatlısı tarifi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehir merkezinde şaşkına çeviren manzara! Görür görmez telefona sarıldı
Şehirde şaşkına çeviren manzara! Görür görmez telefona sarıldı
Açıklandı, asıl ve yedek talihliler listesi... 13 Ekim 2020 Magnum Porsche çekiliş sonucu sorgulama! Magnum çekilişini kim kazandı?
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Yarım asırdır topluyor! Gelen misafire pul koleksiyonunu gösteriyor
Gelen misafire pul koleksiyonunu gösteriyor
Bugün Gazeteciler Bayramı... 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedir, neden kutlanır? Dünya Gazeteciler Günü kutlama mesajları!
21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedir, neden kutlanır?
'Tabelasız' kahvaltıcı şaşkına çeviriyor! Müşteri saatlerce dükkanı arıyor
'Tabelasız' kahvaltıcı şaşkına çeviriyor! Müşteri saatlerce dükkanı arıyor
Osiris-Rex: NASA'nın uzay aracı, numune toplamak üzere asteroide başarılı bir şekilde temas etti
Osirix-Rex ile Bennu arasında temas sağlandı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.