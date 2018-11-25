MAGAZİN

Soner Sarıkabadayı aşkı sette buldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.11.2018 10:56 | Son Güncelleme

Soner Sarıkabadayı klip çekimi sırasında Madelein Lopez Camelo ile yakınlaştı. Soner Sarıkabadayı ve Camelo'nun aşk yaşadığı konuşuluyor.

Soner Sarıkabadayı aşkı sette buldu

Soner Sarıkabadayı, yeni aşkı klip setinde buldu.

Ünlü şarkıcı, “Tarifi Zor” adlı son klibinde birlikte kamera karşısına geçtiği 2015 Miss Colombia güzeli Madelein Lopez Camelo ile yakınlaştı.

İkilinin arkadaşlığının kısa sürede yerini romantik bir ilişkiye bıraktığı konuşuluyor.

GÜZELLİK KRALİÇESİYLE KLİP

Maxi single’ın çıkış şarkısı olan ve 58 milyon izlenme rakamı ile Pdnd Müzik YouTube kanalının izlenme rekorunu geliştiren "Boza Boza"nın klibinde hapishanede bir mahkûmu canlandıran ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı, “Tarifi Zor” un klibine hapishaneden çıkış görüntüleriyle başlayarak hikâyenin devamını Beykoz Kundura Fabrikası’nda Coşkun Turgut yönetmenliğinde kliplendirdi.

ÖVÖVÖ

Soner Sarıkabadayı’ya klipte Miss Columbia güzellik kraliçesi Madelein Camelo Lopez eşlik etti. Soner Sarıkabadayı’nın ve Madelein Camelo Lopez’in klip imajını ise ünlü marka danışmanı Selim Akar yaptı.

Klipte özel bir teknikle klonlanan Soner Sarıkabadayı, klip hikâyesi ve görüntüleri ile ezberleri tekrar bozacak.


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