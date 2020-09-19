MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Soner Sarıkabadayı ile Madelein Lopez, bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştı!

Soner Sarıkabadayı ile Madelein Lopez, bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 02:52 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile sevgilisi Madelein Lopez, 2 ay sonra doğacak bebeklerinin ultrason fotoğrafını paylaştı. Şarkıcı kareye, "Sağlıkla, huzurla gel inşallah oğlum" notunu düştü.

Soner Sarıkabadayı ile Madelein Lopez, bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştı!

Baba olmak için gün sayan şarkıcı Soner Sarıkabadayı ve Madelein Lopez'den bebeklerinin ilk fotoğrafı geldi.

soner23

Çift, iki ay sonra doğacak oğulları Hasan’ın ultrason fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Soner Sarıkabadayı fotoğrafa "Sağlıkla, huzurla gel inşallah oğlum" notunu düştü.

soner

Geçtiğimiz hafta katıldığı bir ödül töreninde oğlunun adını 'Hasan' koyacaklarını açıklayan şarkıcı, "Yaklaşık bir ay kaldı, gerçekten heyecan dorukta, sabırsızlıkla kucağımıza almayı bekliyoruz" demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladıGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı
Doya Doya Moda finalinde sürpriz!Doya Doya Moda finalinde sürpriz!
Kuaförüm Sensin’de Gözde Kansu’nun yerine Çiğdem Batur geldiKuaförüm Sensin’de Gözde Kansu’nun yerine Çiğdem Batur geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
18 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
18 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Kahreden ölüm! Yüksek gerilim hattına temas etti ve...
Kahreden ölüm! Yüksek gerilim hattına temas etti ve...
Ülke şokta! Salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısı
Ülke şokta! Salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısı
Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
Ünlü oyuncunun zor anları! Turist korkup suya atladı
Ünlü oyuncunun zor anları! Turist korkup suya atladı
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Mehmet Şef’in kızı sosyal medyayı salladı
Mehmet Şef’in kızı sosyal medyayı salladı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Boşanma sebebi şaşırttı! ‘Ağır gelen sorumluluklarım...’
Boşanma sebebi şaşırttı! ‘Ağır gelen sorumluluklarım...’
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Kuaförüm Sensin18 Eylül Cuma sonuçları
Kuaförüm Sensin'de sürpriz veda!
Güldür Güldür Show ne zaman başlıyor? Yeni sezon afişi yayınlandı
Yeni oyuncularla sezonu açıyor!
Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 18 Eylül Cuma sonuçları
Doya Doya Moda finalinde sürpriz!
Bircan Bali bebeğiyle ilk fotoğrafını paylaştı
Kızıyla ilk pozunu paylaştı! 'Saygı...'
Saruhan Hünel: Youtuber'lar fast food gibi
Saruhan Hünel: Youtuber'lar fast food gibi
Manken Didem Soydan spor hocasıyla mesajlarını ifşa etti!
Ünlü model o mesajları ifşaladı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.