Soner Sarıkabadayı Oğlunun İsmini İlk Kez Açıkladı

Romantik şarkıların prensi Soner Sarıkabadayı müzmin bekarlık yeminini set aşkıyla bozdu. Klip aşkı kısa zaman içerisinde gerçeğe dönüştü ve ikili geçtiğimiz Şubat ayında nişanlandı. Kolombiya Güzellik Kraliçesi Madelein Lopez Comela nişanlanan ve evlilik yolunda adımlar atan Soner Sarıkabadayı baba olmaya hazırlanıyor. Ünlü müzisyenin nişanlısı Madelein Lopez Comela’nın 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Çift şimdiden isim konusunda bile anlaştı.

ŞOKE EDEN BEBEK HABERİ

Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Soner Sarıkabadayı nişanlısının hamileliği ve bebekleri hakkında ilk kez konuştu. Başarılı sanatçı “baba olacağını nasıl öğrendin?” sorusuna tüm samimiyetiyle cevap verdi. Nişanlısının her zaman pozitif ve neşeli olduğunu söyleyen Sarıkabadayı, ”Birkaç gün boyunca keyfi yerinde değildi. Ben de ne olduğunu sordum. Beni banyoya çağırdı ve testi gösterdi. Böyle öğrendim” dedi.

BİR ADINI DEDESİNDEN ALACAK

Erkek bebek sahibi olmayı bekleyen çift çocuklarına iki kültürü de yansıtabilmesi adına birden fazla isim koymayı düşünüyor. Oğluna koyacakları ismi ilk kez açıklayan Soner Sarıkabadayı tercihini babasının adından yana kullandığı belirtti. Soner Sarıkabadayı’nın oğlu ünlü sanatçının babasıyla adaş olacak. Çift bebeklerine Hasan ismini verecek. Oğullarına bir de yabancı isim koymayı planladıklarını söyleyen Sarıkabadayı bu ismin seçimini de müstakbel eşi Madelein Lopez Comela’a bıraktığını belirtti.



