Songül Karlı gençleşmek için her yolu deniyor! Sütyensiz pozlarıyla hafızalara kazınmıştı...

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla çokça konuşulan ünlü sunucu, oyuncu ve şarkıcı Songün Karlı, bu defa gençleşmek uğruna yeni bir hamlede bulundu. Ünlü ismin yeni fotoğrafları takipçilerini şaşırttı.

SONGÜL KARLI BU DEFA YÜZÜNÜ GERDİRDİ!

Sosyal medya sayfası üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ünlü sunucu Songün Karlı, gençleşmek için yüzünü gerdirdi.

Son dönemde ekranlarda olmasa da Instagram'daki paylaşımlarıyla gündeme gelen 48 yaşındaki ünlü türkücü Songül Karlı, gençleşmek için daha önce de yüzüne müdahalelerde bulunmuştu.

Yüzünde yaptırdığı küçük değişimler yaptığı bilinen Songül Karlı, bir kez daha estetik oldu.

İŞLEM UYGULANIRKEN PAYLAŞTI

Yüzündeki değişimi göstermek isteyen ünlü sunucu, işlem uygulanırken çekildiği anları ve yeni görüntüsünü sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştı.



