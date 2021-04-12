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Songül Karlı Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etti! 'Lubunya gibi çıkmışım ayol!'

12.04.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerin en çok konuşulan ünlüsü Songül Karlı Mehmet Ali Erbil'i evinde ziyaret etti. Ziyaretten video paylaşan Karlı'nın paylaşımı takipçilerini güldürdü.

Yeni imajıyla son günlerde sık sık gündeme gelen 46 yaşındaki Songül Karlı eski eşi tarafından dolandırılmasıyla çok konuşulmuştu. Zor günleri geride bırakan ve ekrana dönmek için uğraşan Karlı son olarak uzun süredir hastalıkla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'i evinde ziyaret etti.

'Mehmet Ali'yi çok iyi gördüm' diyen Karlı video çekerken filtre yapınca Erbil'i ve takipçilerini de güldürdü.

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Filtreyle makyajlı gibi görünen Erbil ise durumu fark edince "Lubunya gibi çıkmışım ayol! A aaa kuşum Aydın" diyerek kendisiyle dalga geçti.


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Songül Karlı
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