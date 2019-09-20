MAGAZİN

Songül Karlı oğluyla ortaya çıktı! Oğlu boyuna geldi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 20.09.2019 10:05 | Son Güncelleme

Songül Karlı'nın 2005 yılında evlendiği ve 3 yıl evli kaldığı Baykal Gümüş'ten olan oğlu Efe Furkan Gümüş, annesiyle birlikte alışveriş yaparken görüntülendi. İşte ünlüler ve çocukları...

Songül Karlı'nın magazin gündeminden uzak tutmaya çalıştığı oğlu Efe Furkan, kocaman oldu. Geçtiğimiz gün bir AVM'de oğlu ve arkadaşı ile birlikte görüntülenen Karlı, Efe Furkan'ın değişimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Son olarak geçtiğimiz yıl Beyaz TV'de program yapan Songül Karlı, muhabirlerin yanına gelmesiyle, "Oğlumla alışverişe çıktık. Efe artık küçük çocuk değil. Kocaman bir adam oldu. Artık her yere Efe'yle gidiyorum" açıklamasında bulundu.

İşte ünlüler ve gözlerden uzak tutmaya çalıştıkları çocukları...


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