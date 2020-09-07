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Songül Karlı yaşadıklarından sonra aşka tövbe etti! 'Hayatıma birisini alıp...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 09:21 | Son Güncelleme

Eski eşinden boşandıktan sonra dolandırıldığını söyleyen ve Müge Anlı'ya çıkmak istediğini her fırsatta söyleyen Songül Karlı hayatına kimseyi almak istemediğini söyledi. Karlı "Bekarlık sultanlıkmış" dedi.

Songül Karlı yaşadıklarından sonra aşka tövbe etti! 'Hayatıma birisini alıp...'

Eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını iddia eden şarkıcı Songül Karlı, önceki gün spor hocası Ceren Altan ile birlikte Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takıldı. Sık sık Müge Anlı'ya çıkmak istediğini söyleyen Karlı yeni bir ilişkiye adeta tövbe etti.

Vale kısmında aracını beklerken ayak üstü muhabirlerle sohbet eden Karlı, özel hayatıyla ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Songül Karlı "Hayatımda kimse yok oğlumdan başka. Uzun bir sürede olmayacak. 'Bekarlık sultanlıkmış' sözü çok doğru bir sözmüş. Hayatıma birisini alıp başımı ağrıtamam. Böyle gayet iyiyim" dedi.

Songül Karlı Müge Anlı'ya katılacak mı? Songül Karlı Müge Anlı'ya ne zaman katılacak?Songül Karlı Müge Anlı'ya katılacak mı? Songül Karlı Müge Anlı'ya ne zaman katılacak?

Giyim tarzıyla dikkat çeken Songül Karlı, iki yıl aradan sonra geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan "Siyah Saçlarına Kurban Olduğum" isimli tekli şarkısına sanat camiasından olumlu tepkiler aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. (Snobmagazin)

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