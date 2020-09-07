Songül Karlı yaşadıklarından sonra aşka tövbe etti! 'Hayatıma birisini alıp...'

Eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını iddia eden şarkıcı Songül Karlı, önceki gün spor hocası Ceren Altan ile birlikte Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takıldı. Sık sık Müge Anlı'ya çıkmak istediğini söyleyen Karlı yeni bir ilişkiye adeta tövbe etti.

Vale kısmında aracını beklerken ayak üstü muhabirlerle sohbet eden Karlı, özel hayatıyla ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Songül Karlı "Hayatımda kimse yok oğlumdan başka. Uzun bir sürede olmayacak. 'Bekarlık sultanlıkmış' sözü çok doğru bir sözmüş. Hayatıma birisini alıp başımı ağrıtamam. Böyle gayet iyiyim" dedi.

Giyim tarzıyla dikkat çeken Songül Karlı, iki yıl aradan sonra geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan "Siyah Saçlarına Kurban Olduğum" isimli tekli şarkısına sanat camiasından olumlu tepkiler aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. (Snobmagazin)