Songül Karlı yine estetik yaptırdı! "Dudağını biraz yukarı alacağız"

Estetik operasyonlarla değişimiyle gündeme gelen türkücü Songül Karlı yine bıçak altına yattı. Daha önce "Oğlum, 'Anne YouTube'a giriyorum. Allah aşkına yapma. Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyor" açıklamasıyla dikkat çeken Songül Karlı estetiklerle bambaşka biri oldu.

Ameliyat öncesi açıklama yapan doktor, "Songül Hanım'ın dudağından başlayarak lip-lifting ameliyatı yapacağız. Dudağını biraz yukarı alacağız. Orta yüzü de gereceğiz. Kollar icin vaser-liposuction ile sıkılaştırma ve çok az germe yapacağız. Böylece 2-3 gün sonra günlük aktivitelerimizi yapabiliyor olurken 7 ile 10 gün sonra sonuç tüm güzelliğiyle görünür olacak" dedi.

KOLLARINDAKİ SARKMALARI HALLETTİRECEK

Snob Magazin'in haberine göre; Karlı ise, "Göz altları çizgilerimden yıllardır bir türlü kurtulamadım. Bir sürü şey denedim ama olmadı. En son çareyi Malik Hoca da buldum. Küçük yaşlarda kilolu olduğumdan ve spor yapsam bile sağlıklı beslenemediğim için kollarımda sarkmalar oluyordu. Onlar da güzel olacak" dedi.

