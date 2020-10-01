Songül Öden’den Hazal Kaya için eğlenceli paylaşım!

Sanat dünyasının parmakla gösterilen dostları arasında yer alan Songül Öden ve Hazal Kaya birbirlerine ait tüm özel günlerde yan yayana oluyor. Sık sık bir araya gelen ikiliden Songül Öden başarılı oyuncu Hazal Kaya’nın doğum gününü unutmadı.

30 YAŞINA GİRDİ

1 Ekim 1990 tarihinde Gaziantep’te doğan Hazal Kaya 20’li yaşlarını bitirdi. 30. yaşına giren Hazal Kaya’yı yakın dostu Songül Öden tebrik etmeyi ihmal etmedi. Geçtiğimiz aylarda Arman Bıçakçı ile hayatını birleştirdiği nikah töreninden Hazal Kaya’yla olan bir karesini paylaşan Songül Öden, “En küçük kardeşim doğmuş bugün. Sevgisi, coşkusu, o güzel hep sahicidir. Olduğu gibidir. Onu tanıdığımda 19 yaşındaydı bugün 30 olmuş. İyi ki doğdun gözümün nuru” notunu ekledi.

Hazal Kaya ile eğlenceli anlarını paylaşan güzel oyuncu, “Küçük kardeşler iyidir. Nice senelerimiz olsun cücom” dedi.