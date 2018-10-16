Songül Öden'in Cannes şıklığı!

Cannes'da düzenlenen MIPCAM'a katılan güzel oyuncu Songül Öden şıklığı ile göz doldurdu.

'Hayat Gibi' dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan başırılı oyuncu Songül Öden ile rol arkadaşı Birkan Sokullu Cannes'da düzenlenen dizi, film, içerik, TV ve yapım sektörü fuarı MIPCOM'a katıldı.

Kırmızı halıda boy gösteren ikili şıklıkları ile göz doldurdu. Songül Öden, gecede Dilek Hanif tasarımı elbise giydi. Güzel oyuncu, derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti. Öte yandan, Songül Öden gecede La Casa De Papel'in Profesör'ü Alvaro Morte ile bir araya geldi.



Ünlü oyuncu fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.





