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Songül Öden'in Cannes şıklığı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.10.2018 21:50 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Songül Öden, Hayat Gibi dizisindeki rol arkadaşı Birkan Sokullu ile birlikte Cannes'da düzenlenen MIPCAM'a katıldı. Derin dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Songül Öden, La Casa De Papel'in Profesör'ü Alvaro Morte ile de görüştü.

Songül Öden'in Cannes şıklığı!

Cannes'da düzenlenen MIPCAM'a katılan güzel oyuncu Songül Öden şıklığı ile göz doldurdu.

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'Hayat Gibi' dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan başırılı oyuncu Songül Öden ile rol arkadaşı Birkan Sokullu Cannes'da düzenlenen dizi, film, içerik, TV ve yapım sektörü fuarı MIPCOM'a katıldı.

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Kırmızı halıda boy gösteren ikili şıklıkları ile göz doldurdu. Songül Öden, gecede Dilek Hanif tasarımı elbise giydi. Güzel oyuncu, derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti. Öte yandan, Songül Öden gecede La Casa De Papel'in Profesör'ü Alvaro Morte ile bir araya geldi.
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Ünlü oyuncu fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
songül öden birkan sokullu cannes

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