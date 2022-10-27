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Sonra eş anlamlısı nedir? Sonranın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

27.10.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı kelimelerin özelliği kelimelerin yazılışlarının ve okunuşlarının birbirinden ayrı olup aynı anlama geldiği durumudur. Dilimizde birçok kelime aynı zamanda eş anlama da sahiptir. Bütün kelimelerin eş anlamlısı olmadığı gibi, bazı kelimelerin de birden fazla anlamdaş sözcüğü bulunabilir. Birden fazla eş anlamı olan kelimelerden biri de sonra kelimesidir. Peki, sonra kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Sonra eş anlamlısı nedir? Sonranın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe dili farklı toplumlar ile yakın ilişkiler kurduğu için dilimize birçok dilden de kelime girmiştir. Fakat bazı kelimelerin kökeni Türkçedir. Türkçe kökenli kelimelerden biri de sonra kelimesidir. Türkçe kökenli olan sonra kelimesi Orta Türkçede "sonra, bilahare" anlamına gelen "soŋra" kelimesinden evrilmiştir. Nazal n sesinin yazı dilinden düşmesinin ardından kelime "sonra" hâlini almıştır. Türkçe son sözcüğünden türeyen kelime son sözcüğüne "+rA" ekiyle türetilmiştir. Türk Dil Kurumu'na göre sonra kelimesinin anlamları:

  • Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı
  • Daha uzak ve ileri bir yerde
  • Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz.
  • Yoksa, aksi hâlde
  • Arkadan gelen bölüm veya zaman
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Sonranın eş anlamlısı nedir?

Sonra kelimesi gerek yazılı ve sözlü metinlerde gerekse günlük konuşma dilinde sıkça karşılaştığımız bir kelimedir. Daha ileri bir zamanı bildiren sonra kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük yine aynı anlamı ifade eder. Sonra yerine kullanılabilen eş anlamlı kelimeler de cümle içinde aynı anlamda kullanılır. Sonra kelimesi aynı zamanda adres tariflerinde bir sonraki adım gibi anlatımlarda da kullanılır. Sonra eş anlamlısı kelimeler de yine aynı şekilde kullanılabilen sözcüklerdir. Birden fazla eş anlama sahip kelimelerden biri olan sonranın eş anlamlıları:

  • Müteakiben
  • Bilahare
  • İleri
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Sonranın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sonra eş anlamlı kelimelerin yazılış ve okunuş bakımından her biri birbirinden farklılık gösterse de sonra ile anlamdaş kelimelerdir. Sonra eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Eve girmesine müteakiben uyumaya gitmişti.
  • Bilahare oturup yaşanılan her şeyi tek tek konuştular.
  • Arkadaşlarıyla buluşmaya giderken yanlış yola girince ilerideki sapaktan döndü.
  • Ondan ayrılmanın müteakıbında uzun süreli bir depresyona girmişti.
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