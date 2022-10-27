Sonra eş anlamlısı nedir? Sonranın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe dili farklı toplumlar ile yakın ilişkiler kurduğu için dilimize birçok dilden de kelime girmiştir. Fakat bazı kelimelerin kökeni Türkçedir. Türkçe kökenli kelimelerden biri de sonra kelimesidir. Türkçe kökenli olan sonra kelimesi Orta Türkçede "sonra, bilahare" anlamına gelen "soŋra" kelimesinden evrilmiştir. Nazal n sesinin yazı dilinden düşmesinin ardından kelime "sonra" hâlini almıştır. Türkçe son sözcüğünden türeyen kelime son sözcüğüne "+rA" ekiyle türetilmiştir. Türk Dil Kurumu'na göre sonra kelimesinin anlamları:

Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı

Daha uzak ve ileri bir yerde

Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz.

Yoksa, aksi hâlde

Arkadan gelen bölüm veya zaman

Sonranın eş anlamlısı nedir?

Sonra kelimesi gerek yazılı ve sözlü metinlerde gerekse günlük konuşma dilinde sıkça karşılaştığımız bir kelimedir. Daha ileri bir zamanı bildiren sonra kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük yine aynı anlamı ifade eder. Sonra yerine kullanılabilen eş anlamlı kelimeler de cümle içinde aynı anlamda kullanılır. Sonra kelimesi aynı zamanda adres tariflerinde bir sonraki adım gibi anlatımlarda da kullanılır. Sonra eş anlamlısı kelimeler de yine aynı şekilde kullanılabilen sözcüklerdir. Birden fazla eş anlama sahip kelimelerden biri olan sonranın eş anlamlıları:

Müteakiben

Bilahare

İleri

Sonranın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sonra eş anlamlı kelimelerin yazılış ve okunuş bakımından her biri birbirinden farklılık gösterse de sonra ile anlamdaş kelimelerdir. Sonra eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: