Sonu korkunç bitti! Cinsel ilişki görüntülerini ifşa etmekle tehdit etmişti

Londra'daki Regent's Üniversitesi'nde eğitim gören ikili, 2015 yılında tanıştı ve sonrasında özel bir ilişki kurdu. Gel-gitli bir ilişkisi olan çift sık sık sorunlar yaşıyordu ve zaman zaman ayrılıp barışıyordu. Bianchi, daha önce Jussipaliyeva'nın kendisine ciddi zarar vermesine engel olmak için iki kez polisi aramak zorunda kaldığını söyledi. Mahkeme, Jussipaliyeva ölmeden günler önce, çiftin, Jussipaliyeva'nın boynunda ve yüzünde bazı yaralar bırakan bir tartışması olduğunu ve genç kadının sevgilisi tarafından bir gölete itildiğini de öğrenmişti. Tüm bu bilgiler Bianchi’yi ilk şüpheli haline getirdi.

TEHDİT ETMİŞTİ

Bianchi’nin öncesinde bir arkadaşına, Jussipaliyeva'nın bir telefon kulübesinde cinsel birliktelik yaşarken çekilen bir videosunu göndererek, klibi yaymasını söylediği belirtildi. Bianchi’nin intiharından önce Damilya’yı cinsel içerikli bu görüntülerin yanı sıra kimyasal madde kullanırken çekilmiş bazı görüntülerini de ailesiyle paylaşmakla tehdit ettiği iddia edilmişti. Bu olayın Damilya’nın intiharına sebep olmuş olabileceği düşünülüyor.

Bianchi, Damilya'ya yönelik bu saldırısı ve cinsel içerikli görüntülerini yaymaktan dolayı ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Soruşturma hala devam ediyor.

SALDIRI BELİRTİSİ YOK

Otopsinin ardından iki patolog, Damilya'nın yüksekten düşerek aldığı yaralar sonucu hayatını kaybettiğine karar verdi. Otopside, Damilya'nın "üçüncü bir şahıs tarafından saldırıya uğradığını veya zapt edildiğini" düşündüren herhangi bir yaralanma bulunmadı.

‘EVİN GÜN IŞIĞIYDI’

Genç kadının ailesi yaptıkları açıklamada onun evin ‘gün ışığı’ olduğunu söyledi. Ablası Ainel Jussipaliyeva "Damilya çok neşeli, çok mutlu bir insandı ve özellikle Londra'da okumaya başlamadan önce çevresinde birçok arkadaşı vardı. " dedi. Kardeşini uzaklaşmasına ve yalnızlaşmasına dikkat çeken abla bahsedilen görüntülerin varlığını kız kardeşinin ölümünden sonra öğrendiğini de ekledi.



