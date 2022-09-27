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  4. Sonunda bu da oldu! Komşusunun bahçesine girip pantolonunu indirdi, tuvaletini yaptı

Sonunda bu da oldu! Komşusunun bahçesine girip pantolonunu indirdi, tuvaletini yaptı

27.09.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reddit’te ismini açıklamak istemeyen bir adam kapı zili kamerasına ait görüntüleri izlediğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getirdi. Komşusunun bahçesine girerek tuvaletini yaptığını fark eden adam bu anları sosyal medyadan paylaşarak onu ifşa etti. Adamın paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Reddit’te paylaşılan görüntülerde bir adamın komşusunun bahçesine girerek pantolonunu indirdiği anlar gündem oldu. Kapı zili kamerası tarafından çekildiğini fark etmeyen adam büyük bir rahatlıkla pantolonunu kalçasına kadar indirdi ve tuvaletini yapmaya başladı. Bu anları sabah kamera görüntülerini kontrol ettiğinde gören ev sahibi ise komşusunu ifşa etmek için hiç zaman kaybetmedi. Reddit kullanıcısının paylaşımı kısa sürede binlerce yorum topladı.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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Komşusunun bahçesine girerek tuvaletini yapan adama ait görüntüler sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Umarım hepsi pantalonuna düşmüştür” yorumunu yaptı.

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Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise komşusunun köpeğinin bahçesine girerek tuvaletini yaptığında yaşadığı kızgınlıktan söz etti. Komşusunun köpeğinin tuvalet atığını bir poşete koyarak sahibinin posta kutusuna bıraktığını dile getiren sosyal medya kullanıcısı, “Ona iade etmiştim. Keşke siz de aynı şeyi yapsaydınız” yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Reddit
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