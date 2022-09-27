Sonunda bu da oldu! Komşusunun bahçesine girip pantolonunu indirdi, tuvaletini yaptı

Reddit’te paylaşılan görüntülerde bir adamın komşusunun bahçesine girerek pantolonunu indirdiği anlar gündem oldu. Kapı zili kamerası tarafından çekildiğini fark etmeyen adam büyük bir rahatlıkla pantolonunu kalçasına kadar indirdi ve tuvaletini yapmaya başladı. Bu anları sabah kamera görüntülerini kontrol ettiğinde gören ev sahibi ise komşusunu ifşa etmek için hiç zaman kaybetmedi. Reddit kullanıcısının paylaşımı kısa sürede binlerce yorum topladı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Komşusunun bahçesine girerek tuvaletini yapan adama ait görüntüler sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Umarım hepsi pantalonuna düşmüştür” yorumunu yaptı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise komşusunun köpeğinin bahçesine girerek tuvaletini yaptığında yaşadığı kızgınlıktan söz etti. Komşusunun köpeğinin tuvalet atığını bir poşete koyarak sahibinin posta kutusuna bıraktığını dile getiren sosyal medya kullanıcısı, “Ona iade etmiştim. Keşke siz de aynı şeyi yapsaydınız” yorumunu ekledi.



