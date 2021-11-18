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Sonunda posterini paylaştılar! The Matrix Resurrections'tan ilk görüntü geldi

18.11.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyada gişe rekorları kıran Matrix film serisinin dördüncü halkası için hazırlıklar tamamlandı. Merakla beklenen serinin dördüncü filmi The Matrix Resurrections'tan ilk poster paylaşıldı. Filmin 24 Aralık 2021 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

Sonunda posterini paylaştılar! The Matrix Resurrections'tan ilk görüntü geldi

İlk kez 1999 yılında vizyona girerek sinemaya yön veren Matrix efsanesi yeni filmiyle fırtına gibi esmeye hazırlanıyor. 2003 yılında peş peşe vizyona giren The Matrix Reloaded ve The Matrix Revolutions'ın devam filmi olan The Matrix Resurrections, 18 yıl sonra Neo ve Trinity'nin geri dönüşünü müjdeliyor. Hayranlarının büyük bir merak ve heyecanla beklediği The Matrix Resurrection filminin resmi posteri yayınlandı.

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AKSİYONA DOYURACAK

poster matrix

Lana Wachowski'nin tek başına yöneteceği The Matrix Resurrection filminin senaryosu ise David Mitchell ve Aleksandar Hemon işbirliğinden doğdu. Filmin baş karakteri Neo’nun kafasındaki bazı soru işaretlerini bulmaya çalıştığı The Matrix Resurrection yaratıcı görseller ve aksiyon sahneleriyle desteklenecek. Paylaşılan posterde, Neo ve Trinity başta olmak üzere, yeni filmin ön planında yer alan karakterler görülüyor.

OYUNCU KADROSUNA YENİ İSİMLER EKLENDİ

Serinin orijinal hikâyesinde yer alan Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith ve Lambert Wilson gibi isimler son filmde de seyircisine merhaba diyecek. Oyuncu kadrosuna yeni eklenen isimler arasında Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Ellen Hollman, Jonathan Groff, Christina Ricci ve Priyanka Chopra Jonas yer alıyor.

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