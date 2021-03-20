Sony PlayStation 5 için geliştirdiği VR kontrolcülerini tanıttı

Ayrıca VR olayı 3. parti oyun geliştiricileri tarafından da hayli destek aldı. Genel beklenti Sony’nin yeni VR setini PS5 ile eş zamanlı olarak tanıtmasıydı. Fakat Japon teknoloji devi farklı bir yol izleyerek VR setini ilerleyen zamanda tanıtacağını açıklamıştı.

Sony geçtiğimiz gün VR setinin kontrolcülerini tanıttı. Hatırlanacağı üzere PS5’in ana kasasından önce de Dual Sense tanıtılmıştı.

PS5 için tanıtılan VR kontrolcülerinin hayli havalı göründüğünü söyleyebiliriz. Muhtemelen bu kontrolcülerin içerisinde pek çok ek sensör de yer alıyordur.

Hatırlanacağı üzere PS4 için tanıtılan VR setinde kontrolcü yoktu. Kontrolcü olarak Dual Shock 4 ya da PS3 için tanıtılan PS Move kontrolcüleri kullanılabiliyordu.

PS5 için yeni bir VR kontrolcüsünün tanıtılmış olması önemli bir hamle. Ayrıca şunu da söylemek mümkün. PlayStation 5’in VR için çok daha uygun olduğu biliniyor. Dolayısıyla VR tarafında PS4’e oranla çok daha iyi bir performans sunacağını söyleyebiliriz. Elbette yine de bekleyip göreceğiz. Bakalım Sony bu sefer beklentileri tam anlamıyla karşılayabilecek mi?

Türkiye’de özel sektör evden çalışma modelini sevdi!



